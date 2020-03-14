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Corona virüsüyle ilgili doğru bilinen yanlış! Maske ve dezenfektanlar…

Corona virüsü tüm dünyaya hızla yayılırken ülkemizde virüse karşı alınan tedbirler üst düzeye çıkarıldı. Corona virüsüne karşı kişisel olarak alınabilecek önlemlerin hijyen kurallarına uymanın yanına dengeli beslenme ve yeterli uykunun etkili olacağı gösterildi. Peki kişisel hijyeni sağlamak için kullanılan maske, kolonya ve el dejenfektanları virüsten gerçekten koruyor mu? Hastalıktan korunmak için maske takmak yeterli mi? İşte corona virüsüyle ilgili detaylar...

Dezenfektan kullanımı tehlikeli mi? Dezenfektan kullanımında nelere dikkat etmek gerekir? DEZENFEKTAN KULLANIMI TEHLİKELİ Mİ?

Giriş Tarihi: 14.03.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 15:22
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Corona virüsüyle ilgili doğru bilinen yanlış! Maske ve dezenfektanlar…

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kişisel hijyen kurallarına uyumun yanı sıra dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli fizik egzersizin önemli olduğu belirtildi.

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Corona virüsüyle ilgili doğru bilinen yanlış! Maske ve dezenfektanlar…

Ev yapımı turşuların, içerdikleri probiyotikler sayesinde bağışıklık sistemine bir miktar destek verdiği ancak içerdiği tuz nedeniyle aşırı tüketiminden kaçınılması gerektiği, burnun tuzlu suyla yıkanmasının virüsün bulaşıcılığını engellemediği, bağışıklık sistemini özel olarak güçlendirdiğine yönelik kanıtlanmış herhangi bir gıdanın bulunmadığı bildirildi.

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Corona virüsüyle ilgili doğru bilinen yanlış! Maske ve dezenfektanlar…

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 hakkında doğru bilinen yanlışlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Corona virüsüyle ilgili doğru bilinen yanlış! Maske ve dezenfektanlar…

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Antarktika hariç tüm kıtalara ve 120'den fazla ülkeye yayılan Kovid-19 ile mücadelede doğru bilginin önemine işaret eden Azap, öncelikle tedbirli olunması ve önerilen hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

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Corona virüsüyle ilgili doğru bilinen yanlış! Maske ve dezenfektanlar…

"Aşırı sıcak içecekler, faydadan çok zarar verebilir"

Azap, yeni tip koronavirüs açısından test sonucu pozitif çıkan her hasta için hastalık seyrinin farklı olabileceğini ifade ederek, Kovid-19'a dair doğru bilenen yanlışlara ilişkin şu bilgileri verdi: