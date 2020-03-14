Corona virüsüyle ilgili doğru bilinen yanlış! Maske ve dezenfektanlar…

Corona virüsü tüm dünyaya hızla yayılırken ülkemizde virüse karşı alınan tedbirler üst düzeye çıkarıldı. Corona virüsüne karşı kişisel olarak alınabilecek önlemlerin hijyen kurallarına uymanın yanına dengeli beslenme ve yeterli uykunun etkili olacağı gösterildi. Peki kişisel hijyeni sağlamak için kullanılan maske, kolonya ve el dejenfektanları virüsten gerçekten koruyor mu? Hastalıktan korunmak için maske takmak yeterli mi? İşte corona virüsüyle ilgili detaylar...