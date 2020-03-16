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Corona virüsü nasıl belli olur? Corona virüsü semptomları neler? İşte corona virüsü belirtileri

Corona virüsü belirtileri neler? Dünya üzerinde etki alanını artıran corona virüsü enfeksiyonu Türkiye sınırları içerisinde de tespit edildi. Türkiye'de vaka sayısının 18 olduğu açıklandı. İlk vakanın ortaya çıkması ile birlikte yoğun önlemler alınıyor. Corona virüsü ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, corona virüsü nasıl belli olur? Corona virüsü semptomları neler? Corona virüsünden nasıl korunulur? İşte corona virüsü belirtileri...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 13:48
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Corona virüsü nasıl belli olur? Corona virüsü semptomları neler? İşte corona virüsü belirtileri

Corona virüsü belirtileri neler? Dünyada yeni tip corona virüsü tanısı konan kişilerin sayısı 160 bini aştı. Ülkemizde de yurt dışı temaslı ilk vakanın açıklanmasının ardından önlemler artırıldı. Türkiye'de son açıklanan bilgiye göre 18 vaka bulunuyor. Peki, corona virüsünden nasıl korunulur? Corona virüsü nasıl belli olur? Corona virüsü semptomları neler? İşte corona virüsü belirtileri...

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Corona virüsü nasıl belli olur? Corona virüsü semptomları neler? İşte corona virüsü belirtileri

CORONA VİRÜS NEDİR?

Yeni corona virüs solunum yollarında enfeksiyon yapan bir virüstür.

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Corona virüsü nasıl belli olur? Corona virüsü semptomları neler? İşte corona virüsü belirtileri

CORONA VİRÜS NASIL BULAŞIR?

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların;

*ortamdaki diğer bireyler tarafından solunmasıyla ,

*damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin , ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaştığı tahmin edilmektedir.

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Corona virüsü nasıl belli olur? Corona virüsü semptomları neler? İşte corona virüsü belirtileri

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Yüksek Ateş

• Öksürük

• Solunum sıkıntısı

• Şiddetli vakalarda zatürre , ağır solunum yetmezliği , böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir.

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Corona virüsü nasıl belli olur? Corona virüsü semptomları neler? İşte corona virüsü belirtileri

CORONA VİRÜS AŞISI VAR MI?

Aşısı henüz yok.