Corona virüsü nasıl belli olur? Corona virüsü semptomları neler? İşte corona virüsü belirtileri

Corona virüsü belirtileri neler? Dünya üzerinde etki alanını artıran corona virüsü enfeksiyonu Türkiye sınırları içerisinde de tespit edildi. Türkiye'de vaka sayısının 18 olduğu açıklandı. İlk vakanın ortaya çıkması ile birlikte yoğun önlemler alınıyor. Corona virüsü ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, corona virüsü nasıl belli olur? Corona virüsü semptomları neler? Corona virüsünden nasıl korunulur? İşte corona virüsü belirtileri...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 13:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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