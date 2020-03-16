Ölüm korkusu bakın ne yaptırdı! Her anını kaydetti...

ABD'de kıyamet korkusunu paranoyaklık haline getiren bir kişi, kendince önlemler aldı. Olası bir kıyamet anında kendisini güvenceye almak isteyen adam, bir sığınak yapma kararı aldı. Kıyamete karşı aldığı önlemleri de dakika dakika kayıt altına alan adam, böylece diğer insanlara da yol gösterdiğini düşünüyor. İşte kıyamet korkusunun insana yaptırdıkları…