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Ölüm korkusu bakın ne yaptırdı! Her anını kaydetti...

ABD'de kıyamet korkusunu paranoyaklık haline getiren bir kişi, kendince önlemler aldı. Olası bir kıyamet anında kendisini güvenceye almak isteyen adam, bir sığınak yapma kararı aldı. Kıyamete karşı aldığı önlemleri de dakika dakika kayıt altına alan adam, böylece diğer insanlara da yol gösterdiğini düşünüyor. İşte kıyamet korkusunun insana yaptırdıkları…

Giriş Tarihi: 16.03.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 16:17
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Ölüm korkusu bakın ne yaptırdı! Her anını kaydetti...

ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi.

Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.

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Ölüm korkusu bakın ne yaptırdı! Her anını kaydetti...

Adam sığınağı inşa etmek için önce büyük bir çukur oluşturdu.

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Ölüm korkusu bakın ne yaptırdı! Her anını kaydetti...

Daha sonra bir konteyner satın aldı..

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Ölüm korkusu bakın ne yaptırdı! Her anını kaydetti...

Sonra ilk iş olarak kirini pasını temizleyip küflenmesin diye güzelce konteryneri güzelce boyadı ve kapı yaptı.

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Ölüm korkusu bakın ne yaptırdı! Her anını kaydetti...

Bahçesine sığacak kadar çukuru kazıp zemine de çakıl attı