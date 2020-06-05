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Corona virüs mutasyona uğradı mı? Kötü yönlü mutasyon ihtimali nedir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs ile ilgili flaş açıklamalar

SON DAKİKA HABERİ: Virüsün mutasyona uğramasının yüksek ihtimal olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, "Daha önce koronavirüs salgınları da bu şekilde sona erdi. 'Kötü bir mutasyon da olabilir mi' düşüncesi olabilir. Bu tabii binlerce kat daha düşük bir ihtimal. Virüsün özelliğini kaybedip daha az bulaşır hale gelmesi için o dikensi yapısında herhangi bir değişiklik yeterli olabilir. Ama daha kötü bir hale gelmesi için çok özel bir değişiklik olması lazım, o çok daha düşük bir ihtimal" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 05.06.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 14:36
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Corona virüs mutasyona uğradı mı? Kötü yönlü mutasyon ihtimali nedir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs ile ilgili flaş açıklamalar.
Corona virüs mutasyona uğradı mı? Kötü yönlü mutasyon ihtimali nedir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs ile ilgili flaş açıklamalar. GALERİ DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüse karşı toplumsal bağışıklığa ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Ceyhan, corona virüsün bitmesi için toplumsal bağışıklığın oluşması, aşının bulunması ya da virüsün mutasyona uğramasının gerektiğini belirtti.

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Corona virüs mutasyona uğradı mı? Kötü yönlü mutasyon ihtimali nedir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs ile ilgili flaş açıklamalar.
Corona virüs mutasyona uğradı mı? Kötü yönlü mutasyon ihtimali nedir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs ile ilgili flaş açıklamalar.

Prof. Dr. Ceyhan, 20'nci yüzyılın başından itibaren salgınların hiçbirinin toplumsal bağışıklığın oluşmasıyla bitmediğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

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Corona virüs mutasyona uğradı mı? Kötü yönlü mutasyon ihtimali nedir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs ile ilgili flaş açıklamalar.
Corona virüs mutasyona uğradı mı? Kötü yönlü mutasyon ihtimali nedir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs ile ilgili fla�� açıklamalar.

"Bu hastalıkta ne kadar toplumsal bağışıklık gerekir' diye düşündüğümüzde bunun çok basit bir formülü var. Toplumun yüzde 50'sinin bağışık hale gelmesi gerekir ki salgın sona ersin. 'Ne kadar kişi bağışık hale gelmiş' derseniz yaptığımız modelleme çalışmaları ile Türkiye'de şu anda ortalama bağışıklık olan insan sayısı yüzde 2'yi geçmez.

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Corona virüs mutasyona uğradı mı? Kötü yönlü mutasyon ihtimali nedir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs ile ilgili flaş açıklamalar.
Corona virüs mutasyona uğradı mı? Kötü yönlü mutasyon ihtimali nedir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs ile ilgili flaş açıklamalar.

Bu İstanbul'da daha yüksektir; çünkü vakaların büyük kısmı orada oldu. İstanbul'da bile şu andaki duruma göre maksimum yüzde 6,7 kişi bağışık hale gelmiştir diye hesaplıyorum. 200 bin vakaya çıktığımızda bu ancak yüzde 7,5 çıkabilir, Türkiye'de de yüzde 2,5'e çıkabilir. Demek ki bizim yüzde 50'ye ulaşmamız için İstanbul'un en az 7 defa bu büyüklükte salgın dalgası geçirmesi lazım. Türkiye'nin geneli için düşündüğümüzde en az 25 tane bu büyüklükte salgın geçirmemiz lazım. Demek ki toplumsal bağışıklık bir hayal, bu salgın toplumsal bağışıklıkla bitmeyecek" dedi.

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Corona virüs mutasyona uğradı mı? Kötü yönlü mutasyon ihtimali nedir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs ile ilgili flaş açıklamalar.
Corona virüs mutasyona uğradı mı? Kötü yönlü mutasyon ihtimali nedir? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs ile ilgili flaş açıklamalar.

'SALGIN, ÖZELLİĞİNİ 2 YILA KALMADAN KAYBEDEBİLİR'
Prof. Dr. Ceyhan, geçmişe bakıldığında bu tip virüslerin hiçbirinin 2 yıldan uzun sürmediğini belirterek, "Geçmiş deneyimlere dayanarak bu virüsün de salgın özelliğini 2 yıla kalmadan kaybedeceğini düşünebiliriz, bu tabii ümidimiz. Yaz aylarında azalacak mı şu anda artıyor vakalar. Herkes ölüm oranlarına bakarak yanılıyor; ama gerçekten ölüm oranları düşüyor, bütün dünyanın ortak rakamlarında; ama vaka artış hızı giderek artmaya başladı, bir durağan dönemden sonra" diye konuştu.