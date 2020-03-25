Corona belirtileri gün gün böyle ortaya çıkıyor! Koronavirüs belirtileri semptomları neler?
Corona virüsü belirtileri neler? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsüne karşı alınması gereken önlemler sık sık gündeme geliyor. Türkiye'nin de gündeminde bulunan corona virüsü belirtileri konusunda Hacettepe Üniversitesi hazırladığı takvimi paylaştı. İlk 9 gün görülen semptomlar neler? Corona virüsü belirtileri gün gün nasıl ortaya çıkıyor?
Giriş Tarihi: 25.03.2020 13:04Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 13:12