Corona belirtileri gün gün böyle ortaya çıkıyor! Koronavirüs belirtileri semptomları neler?

Corona belirtileri neler? Dünya son 30 yılda SARS ve MERS'in ardından üçüncü kez corona virüsü salgınıyla karşı karşıya geldi ve küresel bir tehdit oluşturmaya başladı. İlk kez Çin'in Vuhan kentinde görülen virüs dünya çapında ölümlere neden oldu. Corona virüsü için önlemler alındı ve tedbirler genişletilmeye devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi gün gün corona virüsü belirtileri ile ilgili hazırladığı takvimi yayımladı. Peki, Corona virüsü belirtileri gün gün nasıl ortaya çıkıyor? İşte corona virüsü semptomları...