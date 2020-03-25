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Corona belirtileri gün gün böyle ortaya çıkıyor! Koronavirüs belirtileri semptomları neler?

Corona virüsü belirtileri neler? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsüne karşı alınması gereken önlemler sık sık gündeme geliyor. Türkiye'nin de gündeminde bulunan corona virüsü belirtileri konusunda Hacettepe Üniversitesi hazırladığı takvimi paylaştı. İlk 9 gün görülen semptomlar neler? Corona virüsü belirtileri gün gün nasıl ortaya çıkıyor?

Giriş Tarihi: 25.03.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 13:12
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Corona belirtileri gün gün böyle ortaya çıkıyor! Koronavirüs belirtileri semptomları neler?

Corona belirtileri neler? Dünya son 30 yılda SARS ve MERS'in ardından üçüncü kez corona virüsü salgınıyla karşı karşıya geldi ve küresel bir tehdit oluşturmaya başladı. İlk kez Çin'in Vuhan kentinde görülen virüs dünya çapında ölümlere neden oldu. Corona virüsü için önlemler alındı ve tedbirler genişletilmeye devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi gün gün corona virüsü belirtileri ile ilgili hazırladığı takvimi yayımladı. Peki, Corona virüsü belirtileri gün gün nasıl ortaya çıkıyor? İşte corona virüsü semptomları...

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Corona belirtileri gün gün böyle ortaya çıkıyor! Koronavirüs belirtileri semptomları neler?

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

İşte Hhacettepe Üniversitesi'nin hazırladığı gün gün corona virüsü belirtileri takvimi:

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Corona belirtileri gün gün böyle ortaya çıkıyor! Koronavirüs belirtileri semptomları neler?

1-3. gün

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.

Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.

Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

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Corona belirtileri gün gün böyle ortaya çıkıyor! Koronavirüs belirtileri semptomları neler?

4. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Ses boğuklaşır.

Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.

Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

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Corona belirtileri gün gün böyle ortaya çıkıyor! Koronavirüs belirtileri semptomları neler?

5. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.

Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.

Eklem ağrıları görülür.