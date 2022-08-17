Ankara’da fuhuş çetesi lideri polis çıktı! WhatsApp mesajları her şeyi ortaya çıkarttı

A.Z, G.K, H.M ve M.E Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, il dışında bulunan S.K hakkında adli kontrol kararı verildi. Yabancı uyruklu M.S ise Başsavcılık tarafından salıverildi.