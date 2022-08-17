17 Ağustos 2022, Çarşamba
Ankara'da fuhuş çetesi lideri polis çıktı! WhatsApp mesajları her şeyi ortaya çıkarttı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da Hassas Bölgeleri Koruma Şubesinde çalışan polis memuru G.K.'nin zorla fuhuş ve insan ticareti yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. G.K.'nin 2 farklı evde aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 kadını fuhşa zorladığı tespit edildi.
Giriş Tarihi: 17.08.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 09:55
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