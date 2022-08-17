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Ankara'da fuhuş çetesi lideri polis çıktı! WhatsApp mesajları her şeyi ortaya çıkarttı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da Hassas Bölgeleri Koruma Şubesinde çalışan polis memuru G.K.'nin zorla fuhuş ve insan ticareti yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. G.K.'nin 2 farklı evde aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 kadını fuhşa zorladığı tespit edildi.

Giriş Tarihi: 17.08.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 09:55
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Ankara’da fuhuş çetesi lideri polis çıktı! WhatsApp mesajları her şeyi ortaya çıkarttı

Ankara'da Hassas Bölgeleri Koruma Şubesinde çalışan polis memuru G.K.'nin zorla fuhuş ve insan ticareti yaptığı ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ankara’da fuhuş çetesi lideri polis çıktı! WhatsApp mesajları her şeyi ortaya çıkarttı

Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yürüttüğü soruşturmada, G.K., Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ay süren teknik ve fiziki takiple adım adım izlendi.

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Ankara’da fuhuş çetesi lideri polis çıktı! WhatsApp mesajları her şeyi ortaya çıkarttı

Yapılan çalışma sonucunda, G.K.'nin Öveçler mahallesinde bulunan 2 farklı evde aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 kadını fuhşa zorladığı tespit edildi.

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Ankara’da fuhuş çetesi lideri polis çıktı! WhatsApp mesajları her şeyi ortaya çıkarttı

POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından G.K. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen M.E, H.M, A.Z, S.K ve yabancı uyruklu M.S, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Ankara’da fuhuş çetesi lideri polis çıktı! WhatsApp mesajları her şeyi ortaya çıkarttı

A.Z, G.K, H.M ve M.E Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, il dışında bulunan S.K hakkında adli kontrol kararı verildi. Yabancı uyruklu M.S ise Başsavcılık tarafından salıverildi.