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Yemeklerin içinden böcekler çıkıyor... Rusya’nın yeni McDonalds’ı tepkilerin hedefinde: Size ne veriyorsak onu ye ve sus diyorlar

Rusya'da fast food sektörü Ukrayna savaşı sonrası dönüşüm geçiriyor. McDonald's'ın Moskova'da devredilen şubelerinin yerini yerel restoran zincirleri aldı. Bunlardan biri olan "Vkusno i toçka" yani lezzetli ve nokta adıyla açılan restoranın önünde uzun kuyruk oluşmuştu. Ancak beklendiği gibi olmadı. Aradan geçen 2 ayda Ruslar bu restoranların beklentiyi karşılamadığını söyleyerek isyan etti. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'in özel haberi...

A Haber
Giriş Tarihi: 18.08.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 10:40
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Yemeklerin içinden böcekler çıkıyor... Rusya’nın yeni McDonalds’ı tepkilerin hedefinde: Size ne veriyorsak onu ye ve sus diyorlar

Dünyaca ünlü restoran zinciri McDonald's, Ukrayna işgali sonrası Rusya'dan çekilmişti.

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Yemeklerin içinden böcekler çıkıyor... Rusya’nın yeni McDonalds’ı tepkilerin hedefinde: Size ne veriyorsak onu ye ve sus diyorlar

McDonald'sların yerini "Vkusno i toçka"lar aldı.

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Yemeklerin içinden böcekler çıkıyor... Rusya’nın yeni McDonalds’ı tepkilerin hedefinde: Size ne veriyorsak onu ye ve sus diyorlar

Bu restoranların hizmet kalitesinde beklentileri karşılayamayacağından endişe ediliyordu ve beklendiği gibi oldu.

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Yemeklerin içinden böcekler çıkıyor... Rusya’nın yeni McDonalds’ı tepkilerin hedefinde: Size ne veriyorsak onu ye ve sus diyorlar

Yaklaşık iki ay önce Rusya'da açılan "Vkusno i toçka" restoranları kalitesiz yemekler gerekçesiyle tepkilerin hedefinde.

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Yemeklerin içinden böcekler çıkıyor... Rusya’nın yeni McDonalds’ı tepkilerin hedefinde: Size ne veriyorsak onu ye ve sus diyorlar

RUSLARIN "VKUSNO İ TOÇKA" İSYANI

- Sanki burada hazırlanan bazı burgerlerin içine su doldurmuşlar.