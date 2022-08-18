18 Ağustos 2022, Perşembe
Yemeklerin içinden böcekler çıkıyor... Rusya’nın yeni McDonalds’ı tepkilerin hedefinde: Size ne veriyorsak onu ye ve sus diyorlar
Rusya'da fast food sektörü Ukrayna savaşı sonrası dönüşüm geçiriyor. McDonald's'ın Moskova'da devredilen şubelerinin yerini yerel restoran zincirleri aldı. Bunlardan biri olan "Vkusno i toçka" yani lezzetli ve nokta adıyla açılan restoranın önünde uzun kuyruk oluşmuştu. Ancak beklendiği gibi olmadı. Aradan geçen 2 ayda Ruslar bu restoranların beklentiyi karşılamadığını söyleyerek isyan etti. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'in özel haberi...
Giriş Tarihi: 18.08.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 10:40
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