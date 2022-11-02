18 Kasım 2022, Cuma
Çiçeklerin arasındaki arıyı bulabilecek misiniz? Süresi dolmadan gören birinci! Sosyal medya bu resmi konuşuyor
Masalları anımsatan bu çiçek bahçesindeki arıyı görebiliyor musunuz? Bu optik illüzyon resmindeki arıyı bulabilecek misiniz? Açıkça belirtmek gerekir ki bu yeni optik illüzyon kafanızı allak bullak edecek. Arıyı göremediyseniz, bulmacayı daha çözülebilir bir hale getirmek için aşağıda ipuçlarını sıraladık… Peki, oldukça düşündürecek optik illüzyonda, büyüleyici çiçek tarlasının resminde gizlenen arıyı görebilecek misiniz? İşte sosyal medyanın gündemine oturan o kare…
Giriş Tarihi: 02.11.2022 18:15 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 18:44
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