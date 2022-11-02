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Çiçeklerin arasındaki arıyı bulabilecek misiniz? Süresi dolmadan gören birinci! Sosyal medya bu resmi konuşuyor

Masalları anımsatan bu çiçek bahçesindeki arıyı görebiliyor musunuz? Bu optik illüzyon resmindeki arıyı bulabilecek misiniz? Açıkça belirtmek gerekir ki bu yeni optik illüzyon kafanızı allak bullak edecek. Arıyı göremediyseniz, bulmacayı daha çözülebilir bir hale getirmek için aşağıda ipuçlarını sıraladık… Peki, oldukça düşündürecek optik illüzyonda, büyüleyici çiçek tarlasının resminde gizlenen arıyı görebilecek misiniz? İşte sosyal medyanın gündemine oturan o kare…

Giriş Tarihi: 02.11.2022 18:15 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 18:44
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Çiçeklerin arasındaki arıyı bulabilecek misiniz? Süresi dolmadan gören birinci! Sosyal medya bu resmi konuşuyor

Zihin-göz koordinasyonunun, zekayı gözler önüne seren zeka testleri sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Sosyal medyada viral olan bulmacada resimdeki arıyı bulabilecek misiniz?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çiçeklerin arasındaki arıyı bulabilecek misiniz? Süresi dolmadan gören birinci! Sosyal medya bu resmi konuşuyor

Macar sanatçı Gergely Dudas'ın yaptığı bu zeka oyunu binlerce insanın zihnini allak bullak etti. Bu kare ilk olarak 2020'nin ortalarında paylaşıldı ve kısa içinde viral oldu. Bu resim, çiçeklerle bezenmiş bir çayır üzerinde güneşin keyfini süren sevimli çizgi hayvanlardan oluşuyor. Peki siz bu resimdeki gizli arıyı bulabilir misiniz? Gelin ipuçlarına hep birlikte bakalım.

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Çiçeklerin arasındaki arıyı bulabilecek misiniz? Süresi dolmadan gören birinci! Sosyal medya bu resmi konuşuyor

ARIYI GÖREBİLECEK MİSİNİZ?

Resme tekrar dikkatlice bakın. Bu optik illüzyon resmindeki gizli arıyı bulabilir misiniz sorusu için meraklı arayış başladı.

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Çiçeklerin arasındaki arıyı bulabilecek misiniz? Süresi dolmadan gören birinci! Sosyal medya bu resmi konuşuyor

İŞTE İLK İPUÇU

Resmin sağ üst köşesine yani saksı ve rakunun yanına bakın. Bu ipucundan sonra gizli arıyı bulacağınızı umuyoruz.

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Çiçeklerin arasındaki arıyı bulabilecek misiniz? Süresi dolmadan gören birinci! Sosyal medya bu resmi konuşuyor

SAKİN OLUN VE BİRAZ DAHA DİKKATLİ BAKIN

Hala bulamıyorsanız, endişelenmeyin. Bir ipucu daha almak için aşağıya doğru devam etmenizi tavsiye ediyoruz.