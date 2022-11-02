Çiçeklerin arasındaki arıyı bulabilecek misiniz? Süresi dolmadan gören birinci! Sosyal medya bu resmi konuşuyor

Macar sanatçı Gergely Dudas'ın yaptığı bu zeka oyunu binlerce insanın zihnini allak bullak etti. Bu kare ilk olarak 2020'nin ortalarında paylaşıldı ve kısa içinde viral oldu. Bu resim, çiçeklerle bezenmiş bir çayır üzerinde güneşin keyfini süren sevimli çizgi hayvanlardan oluşuyor. Peki siz bu resimdeki gizli arıyı bulabilir misiniz? Gelin ipuçlarına hep birlikte bakalım.