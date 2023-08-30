CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kreş sözünü de unuttu! Temeli attı tamamlamadı

Kreş alanı için eskiden park olan alandaki çok sayıda ağaç kesildi. Gerekli hazırlıkların yapılması sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla 7 Ocak 2022 tarihinde 30 kreşin temeli atılmıştı.