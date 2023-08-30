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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kreş sözünü de unuttu! Temeli attı tamamlamadı

Göreve gelmeden önce verdiği sözleri yerine getirmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a verdiği kreş vaadini de unuttu. 7 Ocak 2022'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte temelini attığı 30 kreşten biri olan Kadıköy Merdivenköy'deki kreş, aradan geçen 1 yıl 8 aya rağman hâlâ tamamlanmadı.

Giriş Tarihi: 30.08.2023 10:21
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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kreş sözünü de unuttu! Temeli attı tamamlamadı

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kent genelinde 30 kreş yapılması için çalışmalar başlatılmıştı.

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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kreş sözünü de unuttu! Temeli attı tamamlamadı

Kreş alanı için eskiden park olan alandaki çok sayıda ağaç kesildi. Gerekli hazırlıkların yapılması sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla 7 Ocak 2022 tarihinde 30 kreşin temeli atılmıştı.

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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kreş sözünü de unuttu! Temeli attı tamamlamadı

1 YIL ÖNCE FAALİYETE BAŞLAYACAKTI

Temel atma töreninin ardından 8 ay sonra 2022 yılının Eylül ayına yetiştirilmesi öngörülen kreşlerden biri olan Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Çömlekçi Çukuru Sokak'ta bulunan kreş inşaatı hala tamamlanamadı.

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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kreş sözünü de unuttu! Temeli attı tamamlamadı

İnşaatı devam eden kreşin 2022 yılının eylül ayına yetiştirilmesi öngörülüyordu ancak aradan 1 yıl geçmesine rağmen kreşin 1 katı bile tamamlanamadı.

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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kreş sözünü de unuttu! Temeli attı tamamlamadı

CHP BELEDİYECİLİĞİNİN GÖSTERGESİ AÇILMAYAN KREŞ

Temeli atılan ve sadece giriş kısmı yapılan kreşin, aradan geçen 1 yıl 8 ayda kaba inşaatının bile tamamlanamaması akıllarda soru işareti oluşturdu.