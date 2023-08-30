30 Ağustos 2023, Çarşamba
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kreş sözünü de unuttu! Temeli attı tamamlamadı
Göreve gelmeden önce verdiği sözleri yerine getirmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a verdiği kreş vaadini de unuttu. 7 Ocak 2022'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte temelini attığı 30 kreşten biri olan Kadıköy Merdivenköy'deki kreş, aradan geçen 1 yıl 8 aya rağman hâlâ tamamlanmadı.
Giriş Tarihi: 30.08.2023 10:21
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