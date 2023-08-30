Artvin’de köy çeşmesinden fırladı tüm köyü ayağa kaldırdı! Çeşmenin içinden vücudunu fırlattı, kıvrıla kıvrıla gelmek bilmedi

KÖY AYAĞA KALKTI

Köy halkı tarafından merak edilen canlı su yoluyla çeşmeden geldiği tahmin ediliyor. Bölgede yaşayan İbrahim Aydın, "Sabahtan çeşmenin oraya gittim baktım yalak da bir canlı. 80 cm-1 metre uzunluğunda yalnız ne başı belli ne sonu belli. Ama hareket ediyor elimize alıyoruz kendisi çekip yine bir daha suya gidiyor. Kalınlığı toplasan iki milim yoktur. Baya da bir hareketli bütün hareketleri yılana benziyor ama yılan değil. Yılan gibi de sert böyle yumuşak solucan gibi bir hayvan değil. Merak ettik inşallah ne olduğu bilen vardır" ifadelerini kullandı. 80 cm-1 metre uzunluğunda olan canlının ne olduğu hala belirlenemedi.