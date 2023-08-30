30 Ağustos 2023, Çarşamba
Artvin'de köy çeşmesinden fırladı tüm köyü ayağa kaldırdı! Çeşmenin içinden vücudunu fırlattı, kıvrıla kıvrıla gelmek bilmedi
Artvin'in Pınarlı köyünde bulunan bir çeşmede meydana gelen olay, köy halkını şaşkına çevirdi. Çeşmenin içerisinden ansızın fırlayarak yerinden ayrılan gizemli canlının bedeni, sürüyerek ilerlemeye başladı. Yaklaşık 80 cm ile 1 metre arasında değişen uzunluğuyla dikkat çeken bu canlının ne olduğu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 30.08.2023 09:33
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