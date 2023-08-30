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Artvin'de köy çeşmesinden fırladı tüm köyü ayağa kaldırdı! Çeşmenin içinden vücudunu fırlattı, kıvrıla kıvrıla gelmek bilmedi

Artvin'in Pınarlı köyünde bulunan bir çeşmede meydana gelen olay, köy halkını şaşkına çevirdi. Çeşmenin içerisinden ansızın fırlayarak yerinden ayrılan gizemli canlının bedeni, sürüyerek ilerlemeye başladı. Yaklaşık 80 cm ile 1 metre arasında değişen uzunluğuyla dikkat çeken bu canlının ne olduğu merak konusu oldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 09:33
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Artvin’de köy çeşmesinden fırladı tüm köyü ayağa kaldırdı! Çeşmenin içinden vücudunu fırlattı, kıvrıla kıvrıla gelmek bilmedi

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünde bulunan köy çeşmesinde meydana gelen olay, köylüler arasında büyük bir heyecana neden oldu. Çeşmenin içinden aniden fırlayarak yerinden ayrılan gizemli canlı, uzun vücuduyla yavaşça ilerledi. Bu olağandışı manzara, hem merak hem de tedirginlik yarattı.

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Artvin’de köy çeşmesinden fırladı tüm köyü ayağa kaldırdı! Çeşmenin içinden vücudunu fırlattı, kıvrıla kıvrıla gelmek bilmedi

SABAH ÇEŞMEYE GİDEN HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

İlçeye bağlı Pınarlı sakinleri sabah köylerinde bulunan hayrat çeşmesine gittiklerinde ilginç bir canlıyla karşılaştılar.

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Artvin’de köy çeşmesinden fırladı tüm köyü ayağa kaldırdı! Çeşmenin içinden vücudunu fırlattı, kıvrıla kıvrıla gelmek bilmedi

TAM 1 METRE

Suyun içinde bulunan yaklaşık 1 metre uzunluğunda canlı, yılan gibi hareket ediyor fakat o kadar ince ki yılana benzemiyor.

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Artvin’de köy çeşmesinden fırladı tüm köyü ayağa kaldırdı! Çeşmenin içinden vücudunu fırlattı, kıvrıla kıvrıla gelmek bilmedi

KÖY AYAĞA KALKTI

Köy halkı tarafından merak edilen canlı su yoluyla çeşmeden geldiği tahmin ediliyor. Bölgede yaşayan İbrahim Aydın, "Sabahtan çeşmenin oraya gittim baktım yalak da bir canlı. 80 cm-1 metre uzunluğunda yalnız ne başı belli ne sonu belli. Ama hareket ediyor elimize alıyoruz kendisi çekip yine bir daha suya gidiyor. Kalınlığı toplasan iki milim yoktur. Baya da bir hareketli bütün hareketleri yılana benziyor ama yılan değil. Yılan gibi de sert böyle yumuşak solucan gibi bir hayvan değil. Merak ettik inşallah ne olduğu bilen vardır" ifadelerini kullandı. 80 cm-1 metre uzunluğunda olan canlının ne olduğu hala belirlenemedi.

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Artvin’de köy çeşmesinden fırladı tüm köyü ayağa kaldırdı! Çeşmenin içinden vücudunu fırlattı, kıvrıla kıvrıla gelmek bilmedi

CANLININ NE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Artvin'de köy çeşmesinde görülen ilginç canlının ne olduğu ortaya çıktı. Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilimdalı Başkanı Prof Dr Ali Satar, canlının 'At kılı solucanları veya saç benzeri kurt' türünden olduğunu söyledi.