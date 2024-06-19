CHP'li Sultanhisar Belediyesi'ne tepki! Çöp yığınları vatandaşları isyan ettirdi | Koku nedeniyle bahçede oturamaz hale geldiler

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, son 2 gün çöplerin toplanmaması vatandaşları çileden çıkardı. Çöp yığınlarının kokusu nedeniyle bahçede oturamaz hale gelen vatandaşlar, CHP'li belediyeye isyan etti. Çöplerin içinde kurban atıkları olduğu da öğrenilirken ilçede bulunan çöplük yığınları hem kötü koku yayıyor hem de halk sağlığını tehdit ediyor. İşte kare kare o anlar...