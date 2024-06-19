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CHP'li Sultanhisar Belediyesi'ne tepki! Çöp yığınları vatandaşları isyan ettirdi | Koku nedeniyle bahçede oturamaz hale geldiler

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, son 2 gün çöplerin toplanmaması vatandaşları çileden çıkardı. Çöp yığınlarının kokusu nedeniyle bahçede oturamaz hale gelen vatandaşlar, CHP'li belediyeye isyan etti. Çöplerin içinde kurban atıkları olduğu da öğrenilirken ilçede bulunan çöplük yığınları hem kötü koku yayıyor hem de halk sağlığını tehdit ediyor. İşte kare kare o anlar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 19.06.2024 00:46 Güncelleme: 19.06.2024 01:37
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CHP’li Sultanhisar Belediyesine tepki! Çöp yığınları vatandaşları isyan ettirdi | Koku nedeniyle bahçede oturamaz hale geldiler

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, son 2 gün çöplerin toplanmaması vatandaşları adeta çileden çıkardı.

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CHP’li Sultanhisar Belediyesine tepki! Çöp yığınları vatandaşları isyan ettirdi | Koku nedeniyle bahçede oturamaz hale geldiler

Çöp yığınları nedeniyle camlarını açamayan vatandaşlar, duruma isyan ederek CHP'li belediyeye tepki gösterdi.

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CHP’li Sultanhisar Belediyesine tepki! Çöp yığınları vatandaşları isyan ettirdi | Koku nedeniyle bahçede oturamaz hale geldiler

Vatandaşların bilgisine göre çöplerin içinde kurban atıklarının da olduğu öğrenilirken ilçede bulunan çöplük yığınları hem kötü koku yayıyor hem de halk sağlığını tehdit ediyor.

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CHP’li Sultanhisar Belediyesine tepki! Çöp yığınları vatandaşları isyan ettirdi | Koku nedeniyle bahçede oturamaz hale geldiler

Ayrıca çöplere evsel atıklarında eklenmesiyle sokaklarda 90'lı yılların başlarındaki görüntüler yaşandı.

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CHP’li Sultanhisar Belediyesine tepki! Çöp yığınları vatandaşları isyan ettirdi | Koku nedeniyle bahçede oturamaz hale geldiler

Öte yandan bölge halkı kokudan bahçelerde oturamaz hale geldi.