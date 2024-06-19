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Komodo ejderi ile piton yaşam mücadelesi için karşı karşıya 🐍 Yumurtaları korumak için canını ortaya koydu

Vahşi doğanın en acımasız hayvanlarının başında gelen piton ile komodo ejderi bu sefer yaşamak için karşı karşıya geldi. Yumurtalarının üzerinde yatan komodo ejderi gizlice yuvaya girmeye çalışan pitona birden saldırdı. Hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalan yılan şansını tekrar denemek istedi. O anlar ise kamera tarafından böyle kaydedildi.

Giriş: 19.06.2024 05:51
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Komodo ejderi ile piton yaşam mücadelesi için karşı karşıya 🐍 Yumurtaları korumak için canını ortaya koydu

Dünyanın en büyük kertenkele türü olan komodo ejderi ile dev piton yılanının yaşam mücadelesi kameralar tarafından görüntülendi.

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Komodo ejderi ile piton yaşam mücadelesi için karşı karşıya 🐍 Yumurtaları korumak için canını ortaya koydu

Yumurtalarının üzerine yatan komodo ejderi ile dev piton yılanının yaşam mücadelesi görenleri şaşkına çevirdi. Ava çıkan piton gözüne yuvada yatan komodo ejderi ve yumurtaları kestirdi.

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Komodo ejderi ile piton yaşam mücadelesi için karşı karşıya 🐍 Yumurtaları korumak için canını ortaya koydu

Komodo ejderinin yuvasına gizlice girmeye çalışan yılan hiç de beklemediği bir hamleyle karşı karşıya kaldı.

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Komodo ejderi ile piton yaşam mücadelesi için karşı karşıya 🐍 Yumurtaları korumak için canını ortaya koydu

Komodo ejderi yavrularını korumak için pitona ilk hamleyi yaptı.

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Komodo ejderi ile piton yaşam mücadelesi için karşı karşıya 🐍 Yumurtaları korumak için canını ortaya koydu

Yuvadan uzaklaşan piton daha sonra tekrar yuvaya girmeye çalıştı.