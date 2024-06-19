Komodo ejderi ile piton yaşam mücadelesi için karşı karşıya 🐍 Yumurtaları korumak için canını ortaya koydu

Vahşi doğanın en acımasız hayvanlarının başında gelen piton ile komodo ejderi bu sefer yaşamak için karşı karşıya geldi. Yumurtalarının üzerinde yatan komodo ejderi gizlice yuvaya girmeye çalışan pitona birden saldırdı. Hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalan yılan şansını tekrar denemek istedi. O anlar ise kamera tarafından böyle kaydedildi.

Giriş: 19.06.2024 05:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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