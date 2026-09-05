Gümüşhane'de görsel şölen: Çetlüce Yaylası'nda muhteşem sis denizi ve gün batımı!
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bin 815 metre rakımda bulunan Çetlüce Yaylası, sis denizi ve gün batımının oluşturduğu manzaralarla ziyaretçilerini karşıladı. Gün boyunca etkili olan yoğun sisin akşam saatlerinde hareketlenmesiyle gökyüzü turuncu ve kızıl tonlara büründü.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Çetlüce Yaylası, sis denizi ve gün batımı manzaralarına sahne oldu. Bin 815 metre rakımdaki yaylada yoğun sisin hareketlenmesiyle manzara kısa süre içinde değişti.
Taşlıca köyü sınırlarında bulunan yaylada gün boyunca görüş mesafesini azaltan sis, akşam saatlerinde hareketlendi. Bulutların vadi boyunca denizi andırdığı bölgede güneşin batışına yakın saatlerde gökyüzü turuncu ve kızıl tonlara büründü. Gün batımından yansıyan ışıkların sis tabakasına ulaşmasıyla Çetlüce Yaylası, doğa ve fotoğraf tutkunlarına farklı görüntüler sundu.
BULUTLAR VADİYİ KAPLADI
Coğrafyasının yüzde 60'ını sarp dağların oluşturduğu Gümüşhane'de, Kürtün'ün zirvelerinde bulunan Çetlüce Yaylası sis denizi manzarasıyla öne çıktı. Kentteki 430'dan fazla yayladan biri olan Çetlüce'de bulutlar vadi boyunca yayıldı. Bahar aylarından itibaren yeşilin farklı tonlarının görüldüğü yayla, sonbaharın ilk günlerinde de doğal dokusunu korudu. Yaylada doğal yaban mersini yetişirken mevsimine göre mantarlar da görülüyor.
"MANZARA SÜREKLİ DEĞİŞEBİLİYOR"
Çetlüce Yaylası'nı daha önce de ziyaret ettiğini belirten akademisyen Dr. Merve Gençosmanoğlu, sisin hızlı hareket etmesi nedeniyle kısa süre içinde farklı görüntülerin ortaya çıktığını söyledi. Gençosmanoğlu, "Çetlüce Yaylası muhteşem bir manzaraya sahip. Akşamüzeri bile geldiğinizde günün bütün yorgunluğunu atabiliyorsunuz. En güzel yanı, güneş batarken etkileyici manzaralar sunması. Daha önce dört veya beş defa geldiğimizde de benzer görüntülerle karşılaştık" dedi.
Gençosmanoğlu, "Sis çok hızlı hareket ediyor. Bu nedenle manzara sürekli değişebiliyor. Çayımızı demleyip oturduğumuzda kısa süre içinde birçok farklı görüntüye şahit olabiliyoruz. Burada doğal yaban mersini de oldukça fazla. Mantar mevsiminde ise mantarları tanıyan ziyaretçiler için farklı imkânlar bulunuyor" ifadelerini kullandı.
GÜN BATIMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN GELDİLER
Fotoğraf sanatçısı Metin Aydın da gün batımını görüntülemek için Çetlüce Yaylası'na geldiklerini ve bölgeyi her yıl ziyaret ettiklerini belirtti. Aydın, "Çetlüce Yaylası'na gün batımını çekmek için geldik. Gün boyunca hava sisliydi. Her yıl buraya geliyoruz ve çoğu zaman akşama kadar sis etkili oluyor. Ancak gün batımına yakın saatlerde hava ilginç bir biçimde açılıyor. Bu durum her gelişimizde bizi yeniden şaşırtıyor" dedi.
"ÇOK GÜZEL FOTOĞRAFLAR VE VİDEOLAR ÇEKTİK"
Yaylada farklı doğal unsurları görüntülediklerini anlatan Aydın, "Koyun sürülerini, büyükbaş hayvanları, gün batımını ve güneş ışığının sise yansımasını görüntüledik. Çok güzel fotoğraflar ve videolar çektik. Doğayı ve fotoğrafı seven herkesi Çetlüce Yaylası'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.