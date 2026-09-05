Coğrafyasının yüzde 60'ını sarp dağların oluşturduğu Gümüşhane'de, Kürtün'ün zirvelerinde bulunan Çetlüce Yaylası sis denizi manzarasıyla öne çıktı. Kentteki 430'dan fazla yayladan biri olan Çetlüce'de bulutlar vadi boyunca yayıldı. Bahar aylarından itibaren yeşilin farklı tonlarının görüldüğü yayla, sonbaharın ilk günlerinde de doğal dokusunu korudu. Yaylada doğal yaban mersini yetişirken mevsimine göre mantarlar da görülüyor.

"MANZARA SÜREKLİ DEĞİŞEBİLİYOR"

Çetlüce Yaylası'nı daha önce de ziyaret ettiğini belirten akademisyen Dr. Merve Gençosmanoğlu, sisin hızlı hareket etmesi nedeniyle kısa süre içinde farklı görüntülerin ortaya çıktığını söyledi. Gençosmanoğlu, "Çetlüce Yaylası muhteşem bir manzaraya sahip. Akşamüzeri bile geldiğinizde günün bütün yorgunluğunu atabiliyorsunuz. En güzel yanı, güneş batarken etkileyici manzaralar sunması. Daha önce dört veya beş defa geldiğimizde de benzer görüntülerle karşılaştık" dedi.

Gençosmanoğlu, "Sis çok hızlı hareket ediyor. Bu nedenle manzara sürekli değişebiliyor. Çayımızı demleyip oturduğumuzda kısa süre içinde birçok farklı görüntüye şahit olabiliyoruz. Burada doğal yaban mersini de oldukça fazla. Mantar mevsiminde ise mantarları tanıyan ziyaretçiler için farklı imkânlar bulunuyor" ifadelerini kullandı.