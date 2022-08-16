16 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çenesindeki yaranın içinden böcek çıktı! Sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü

Çenesindeki yaranın içinden böcek çıktı! Sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü

Çenesinde oluşan şişliği fark eden daha sonra sivilce zannedip önemsemeyen genç adam dehşeti yaşadı. Genç adam çenesindeki ağrının artmasının ardından doktora gitti. Doktor sivilce büyüklüğündeki şişliği kontrol etmeye başladı. Dikkatlice sivilce sanılan yeri kontrol eden doktor gerçeği öğrenince dehşete düştü. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 16.08.2022 10:00
  • 1
  • 50
Çenesindeki yaranın içinden böcek çıktı! Sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü

Çenesinde sivilce olduğunu zanneden bir kişi şikayetinin artmasının ardından doktora başvurdu. Doktorun muayene ettiği kişi hayatının şokunu yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 50
Çenesindeki yaranın içinden böcek çıktı! Sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü

Sivilceyi kontrol eden doktor şişliğin sivilce olmadığını anladı ve işe koyuldu.

  • 3
  • 50
Çenesindeki yaranın içinden böcek çıktı! Sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü

Genç adamın çenesinden çıkanlar ise dehşete düşürdü.

  • 4
  • 50
Çenesindeki yaranın içinden böcek çıktı! Sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü

İşte o anlar

  • 5
  • 50
Çenesindeki yaranın içinden böcek çıktı! Sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü