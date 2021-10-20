20 Ekim 2021, Çarşamba
Çenesindeki hafif şişliği önemsemedi! Doktora gidince hayatının şokunu yaşadı
Çenesinde oluşan hafif şişliği sivilce zannedip önemsemeyen genç adam gerçeği öğrenince dehşeti yaşadı. Çenesinde başlayan ağrının akıntıya dönüşmesinin ardından doktora gitti. Doktor sivilce büyüklüğündeki şişliği kontrol edince gerçeği genç adama söyledi. İşte sivilce zannettiği yaradan bakın ne çıktı.
Giriş Tarihi: 20.10.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 11:01
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