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Çenesindeki hafif şişliği önemsemedi! Doktora gidince hayatının şokunu yaşadı

Çenesinde oluşan hafif şişliği sivilce zannedip önemsemeyen genç adam gerçeği öğrenince dehşeti yaşadı. Çenesinde başlayan ağrının akıntıya dönüşmesinin ardından doktora gitti. Doktor sivilce büyüklüğündeki şişliği kontrol edince gerçeği genç adama söyledi. İşte sivilce zannettiği yaradan bakın ne çıktı.

Giriş Tarihi: 20.10.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 11:01
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Çenesindeki hafif şişliği önemsemedi! Doktora gidince hayatının şokunu yaşadı

Çenesinde oluşan yarayı sivilce zanneden bir kişi şikayetinin artması ve akıntı oluşması nedeniyle doktorun yolunu tuttu. İlk başlarda önemsemediği yarayı inceleyen doktor genç adama hayatının şokunu yaşattı.

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Çenesindeki hafif şişliği önemsemedi! Doktora gidince hayatının şokunu yaşadı

Yapılan kontrol sonrası adamın çenesinde sivilcenin olmadığı ve botfly böceğinin olduğu anlaşıldı.

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Çenesindeki hafif şişliği önemsemedi! Doktora gidince hayatının şokunu yaşadı

Doktor büyük bir titizlikle adamın çenesinden böceği çıkardı.

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Çenesindeki hafif şişliği önemsemedi! Doktora gidince hayatının şokunu yaşadı

O anlar ise kameralar tarafından böyle görüntülendi.

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Çenesindeki hafif şişliği önemsemedi! Doktora gidince hayatının şokunu yaşadı