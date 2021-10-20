Alıcısı hazır! Limon melisa kilosu 300 liradan satılıyor

Şirin, hedefinin üretim alanını büyütmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen sene bir arkadaşım İran'dan 3 ton aldı, 120 bin lira verdi. Kalite yönünden bizimkiler daha iyi, yaprakları daha büyük, aroması daha iyi. Bu sene 2 dekar alanda limon melisa ektim, seneye 30 dekar tarlam var, hepsine ekmeyi düşünüyorum. Üretimi 30 dekara çıkarınca ihracat hedefim var. 30 dekardan senelik 25 ton üretim oluyor. 25 ton iç piyasada da satılır ama ihracat daha iyi."