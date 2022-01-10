10 Ocak 2022, Pazartesi
Cemreler ne zaman düşecek? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?
Cemreler ne zaman düşecek? 2022 yılına girmemiz ile birlikte gözler cemre düşmesi olayına çevrildi. Havaların ısınması anlamına gelen cemre düşmesinin hangi tarihlerde gerçekleşeceğini merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. İlk cemre havaya düşer ve havaların ısındığına inanılır. Peki, cemreler ne zaman düşecek? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.01.2022 18:09
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