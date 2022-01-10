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Cemreler ne zaman düşecek? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?

Cemreler ne zaman düşecek? 2022 yılına girmemiz ile birlikte gözler cemre düşmesi olayına çevrildi. Havaların ısınması anlamına gelen cemre düşmesinin hangi tarihlerde gerçekleşeceğini merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. İlk cemre havaya düşer ve havaların ısındığına inanılır. Peki, cemreler ne zaman düşecek? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2022 18:09
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Cemreler ne zaman düşecek? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?

Cemreler ne zaman düşecek? Baharın müjdecisi olarak biline cemre düşmesi ile ilgili detaylar merak ediliyor.. Soğuk havalardan bunalan vatandaşlar, 2022 yılında cemrelerin hangi tarihlerde düşeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Ocak ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, cemreler ne zaman düşecek? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cemreler ne zaman düşecek? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?

2022'DE CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?

3 aşamada gerçekleşen cemrenin ilk havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşecek. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları da başlıyor.

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Cemreler ne zaman düşecek? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

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Cemreler ne zaman düşecek? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?

"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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Cemreler ne zaman düşecek? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?

CEMRE DÜŞME OLAYI NEDİR?

Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.

Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.