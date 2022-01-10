Cemreler ne zaman düşecek? Baharın müjdecisi olarak biline cemre düşmesi ile ilgili detaylar merak ediliyor.. Soğuk havalardan bunalan vatandaşlar, 2022 yılında cemrelerin hangi tarihlerde düşeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Ocak ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, cemreler ne zaman düşecek? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak? İşte ayrıntılar...