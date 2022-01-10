Bodrum'da sel felaketi! Sokak hayvanları boğuldu! Çok sayıda evleri su bastı...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sağanağın ardından çok sayıda ev sular altında kaldı, kara yolu ulaşıma kapandı. İlçede birkaç gündür devam eden yağmur akşam etkisini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle Yakaköy, İslamhaneleri, Yalıkavak, Peksimet ve Kadıkalesi mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.