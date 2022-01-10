11 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bodrum'da sel felaketi! Sokak hayvanları boğuldu! Çok sayıda evleri su bastı...

Bodrum'da sel felaketi! Sokak hayvanları boğuldu! Çok sayıda evleri su bastı...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sağanağın ardından çok sayıda ev sular altında kaldı, kara yolu ulaşıma kapandı. İlçede birkaç gündür devam eden yağmur akşam etkisini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle Yakaköy, İslamhaneleri, Yalıkavak, Peksimet ve Kadıkalesi mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 23:54 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 23:55
  • 1
  • 48
Bodrum’da sel felaketi! Sokak hayvanları boğuldu! Çok sayıda evleri su bastı...

Vatandaşların bazıları kendi çabalarıyla evlerinden kurtulmayı başarırken, bazıları da görevlilerce kurtarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 48
Bodrum’da sel felaketi! Sokak hayvanları boğuldu! Çok sayıda evleri su bastı...

Yağmur suları nedeniyle Bodrum-Turgutreis kara yolu da trafiğe kapandı

  • 3
  • 48
Bodrum’da sel felaketi! Sokak hayvanları boğuldu! Çok sayıda evleri su bastı...

Bir şeridi kapanan yolda ulaşım polis ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü olarak sağlanırken, yolun açılması için çalışma başlatıldı

  • 4
  • 48
Bodrum’da sel felaketi! Sokak hayvanları boğuldu! Çok sayıda evleri su bastı...

Ekipler sıkıntı yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

  • 5
  • 48
Bodrum’da sel felaketi! Sokak hayvanları boğuldu! Çok sayıda evleri su bastı...

İş makineleriyle yapılan çalışmada özellikle menfez ağızlarının çok sayıda araç lastiği tarafından tıkandığı gözlendi. Bu atıkların temizlenmesi için çalışma yapıldı.