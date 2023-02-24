Çantadan 78 kilo altın çıktı! Enkazda çalışan ekipler şoke olmuştu | Altın kemerlerin kime ait olduğu ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından yerle bir olan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sırasında kepçe operatörü altın kemer dolu çanta buldu. İhbar üzerine enkaza gelen polis, altın dolu çantayı tutanakla teslim aldı. Çantanın kime ait olduğu ortaya çıktı.

Sabah Giriş Tarihi: 24.02.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 09:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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