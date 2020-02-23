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Canan Karatay'dan Coronavirüs açıklaması! Canan Karatay: "Korkutacak bir olay değil"
Coronavirüs için "Bu kadar dünyayı korkutacak bir olay değil" diyen Canan Karatay, kelle paça çorbası önerdi. Coronovavirüs'ten hayatını kaybedenlerin 80 yaş üstü olduğunu ve birçok hastalıkları bulunduğunu dile getiren Canan Karatay, "Koronavirüsü yeni bir şey değil. Senelerdir birlikte yaşıyoruz" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 23.02.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 14:17
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