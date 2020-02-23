Canan Karatay'dan Coronavirüs açıklaması! Canan Karatay: "Korkutacak bir olay değil"

"KELLE PAÇA ÇORBASI ÖNERİYORUM"

Koronavirüsle ilgili kelle paça çorbasını öneren Karatay,"Ben asırlardan beri uygulananları söylüyorum." dedi.

Karatay sözlerin şöyle sürdürdü: "Koronavirüsü yeni bir şey değil. Senelerdir birlikte yaşıyoruz. CDC raporuna göre ocak ayına kadar 15 milyon kişi garip olmuş Amerika'da. Bunun 140 bini hastaneye yatmış ve 18 ocak ayına kadar 8 bin 200 kişisi vefat etti. Neden bunlar söylenmiyor da korona söyleniyor? Dünyada her sene bu kadar kişi ölüyor zaten. Çin'de ölenlerin yaşı 80 yaşın üzerinde. Ölenler birçok hastalığı olanlar. Bu kadar dünyayı korkutacak bir olay değil. Bizim vücudumuzda zaten virüsler var. Biz asırlardır virüslerle yaşıyoruz."