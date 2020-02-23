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Adana Seyhan'da korkutan market soygunu! Önce şaka sandı ama sonrası...

Adana'da kiraladıkları otomobil ile gittikleri market sahibi Hasan Özkaya'yı (29) av tüfeğiyle etkisiz hale getirip 120 sigara ve 4 bin 500 lirayı alan maskeli 5 kişi tutuklandı. Gaspçıları görünce ellerini havaya kaldıran Hasan Özkaya, "Ellerinde av tüfekleriyle iş yerine girince ilk başta şaka olduğunu sanarak tepki vermedim. Olayın daha sonra gerçek soygun olduğunu anlayınca ellerimi havaya kaldırıp 'Ne istiyorsanız alın' dedim'' dedi.

Giriş Tarihi: 23.02.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 12:13
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Adana Seyhan'da korkutan market soygunu! Önce şaka sandı ama sonrası...

Olay, 19 Şubat gecesi Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'ndeki markette yaşandı. İş yeri sahibi Hasan Özkaya'nın tek başına olduğu markete ellerinde av tüfeği bulunan maskeli 4 kişi girdi. Hasan Özkaya'yı "Hareket edersen ölürsün, canını seviyorsan akıllı dur" diyerek tehdit eden şüpheliler, 120 paket sigara ve bir laptop ile kasadaki 4 bin 500 lirayı alıp kaçtı.

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Adana Seyhan'da korkutan market soygunu! Önce şaka sandı ama sonrası...

İş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İhbar üzerine araştırma başlatan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yüzlerinde maske olması nedeniyle kimliklerini tespit edemediği şüphelileri bulmak için bölgedeki 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi.

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Adana Seyhan'da korkutan market soygunu! Önce şaka sandı ama sonrası...

Görüntülerden şüphelilerin, camlarında rüzgarlık bulunan beyaz renkli plakasız otomobille kaçtıkları saptandı. Marka ve modeli belirlenen otomobili bulmak için kentteki oto kiralama firmalarıyla irtibata geçildi. Otomobilin plakasının 01 ADR 870 olduğu belirlendi.

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Adana Seyhan'da korkutan market soygunu! Önce şaka sandı ama sonrası...

Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden aracın tüm geçiş güzergahları belirlendi. Oto kiralama firmasındaki güvenlik kamerası görüntüleri ile marketteki görüntüler eşleştirildi. Böylelikle eşgalleri ortaya çıkan şüphelileri, oto kiralama firması yetkilisi, polisin yönlendirmesiyle 'evrakta eksik bulunduğu' gerekçesiyle iş yerine çağırdı. 2 saat sonra firmaya gelen Muhammet Emin S. (19) ve Kadir E. (20) yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda suç ortakları E.S. (17) Anıl Ahmet T. (19) ve Emircan Y. (18) de gözaltına alındı.

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Adana Seyhan'da korkutan market soygunu! Önce şaka sandı ama sonrası...

5 şüpheli sorgularında "Alkol ve uyuşturucu içmiştik. Paramız bitmişti, kiraladığımız araçla soyabileceğimiz bir market aradık. Aracın plakalarını söktük. Aracı arka sokağa bıraktık. Olaydan sonra hızlı bir şekilde kaçıp, üzerlerimizi değiştirdik" dedi.