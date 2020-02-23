Adana Seyhan'da korkutan market soygunu! Önce şaka sandı ama sonrası...

Adana'da kiraladıkları otomobil ile gittikleri market sahibi Hasan Özkaya'yı (29) av tüfeğiyle etkisiz hale getirip 120 sigara ve 4 bin 500 lirayı alan maskeli 5 kişi tutuklandı. Gaspçıları görünce ellerini havaya kaldıran Hasan Özkaya, "Ellerinde av tüfekleriyle iş yerine girince ilk başta şaka olduğunu sanarak tepki vermedim. Olayın daha sonra gerçek soygun olduğunu anlayınca ellerimi havaya kaldırıp 'Ne istiyorsanız alın' dedim'' dedi.