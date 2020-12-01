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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Çanakkale'de tam 2 bin yıllık Gladyatör Rölyefi ve Sütun Tamburu ele geçirildi! Gladyatör oyunlarına güçlü bir kanıt Çanakkale'de tam 2 bin yıllık Gladyatör Rölyefi ve Sütun Tamburu ele geçirildi! Gladyatör oyunlarına güçlü bir kanıt
Son dakika haberine göre; Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen Gladyatör Rölyefi ve Sütun Tamburu ele geçirildi. Rölyefin, Troya'da yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin güçlü bir kanıt olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 01.12.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 10:54
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumkale köyünde N.G.'ye ait evde yaptıkları aramada, tarihi eserler ele geçirdi. Troya Müzesi görevlilerince yapılan ön inceleme sonrasında ele geçirilen eserlerin, M.S. 1'inci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen gladyatör okulu ya da gösteri alanını çevreleyen Gladyatör Rölyefi ve aynı döneme ait Sütun Tamburu parçası olduğu belirlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR GLADYATÖR OYUNLARINA KANIT Bozulmadan günümüze kadar ulaşan rölyefin, Troya'da yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin kanıt olduğu kaydedildi. Evde ayrıca 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. N.G. ve Ö.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gladyatör Rölyefi ile Sütun Tamburu ise Troya Müzesi'ne teslim edildi.
SU KUYUSUNDAN BULDUKLARI NOT İLE PARA KÖYLÜLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!
Yeşilova'ya bağlı Gençali köyü sakinleri, 25 Ekim günü, içme suyu kaynağının bulunduğu kuyuyu temizlemek ve borularını yenilemek istedi.
Kapağını açıp içine girdikleri kuyuda, bir bölmeye yerleştirilmiş 2 şişe buldular.