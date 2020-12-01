Çanakkale'de tam 2 bin yıllık Gladyatör Rölyefi ve Sütun Tamburu ele geçirildi! Gladyatör oyunlarına güçlü bir kanıt

Son dakika haberine göre; Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen Gladyatör Rölyefi ve Sütun Tamburu ele geçirildi. Rölyefin, Troya'da yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin güçlü bir kanıt olduğu belirtildi.