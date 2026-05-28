Adıyaman'da alkollü saldırgan dehşet saçtı: 2 güvenlik görevlisi dahil 3 yaralı
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde alkollü olduğu öne sürülen bir şahsın çıkardığı olay paniğe neden oldu. Güvenlik görevlilerini bıçakla yaralayan saldırgan, kendisini sakinleştirmeye çalışan akrabasını da yaraladı. Polis ekiplerinin biber gazıyla etkisiz hale getirdiği şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 19 yaşındaki S.T. isimli erkek şahsın hastanedeki vatandaşları rahatsız ettiği iddiası üzerine güvenlik görevlileri kendisini uyarmak istedi. Bu esnada taraflar arasında kısa sürede tartışma çıktı.
2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE AKRABASINI YARALADI
S.T., yanında bulunan bıçak ile hastanenin güvenlik görevlilerinden B.S. ile N.Ş.'yi yaraladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan güvenlik görevlilerine, hastanedeki sağlık personeli tarafından anında müdahale edildi. Güvenlik görevlilerini yaralayan saldırgan, daha sonra hastanenin acil servis kapısının önüne çıktı. Elindeki bıçakla tehditler savuran gence müdahale etmek isteyen akrabası S.G. de bıçak darbesiyle kolundan yaralandı.
CEZAEVİNDEN DENETİMLİ SERBESTLİKLE ÇIKMIŞ
Saldırgan tavırlarını sürdüren ve alkollü olduğu belirlenen şüpheliye polis ekiplerince müdahale edildi. Bıçağı elinden bırakmayan genç, polis ekiplerinin biber gazı kullanmasıyla etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüpheli, daha sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlının aynı zamanda hastane içindeki bazı elektronik malzemelere de zarar verdiği öğrenildi.
Öte yandan denetimli serbestlik kapsamında yakın zamanda cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.