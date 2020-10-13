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13 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Çanakkale'de Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü Çanakkale'de Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
Türkiye'nin Ermenistan karşısında Azerbaycan'a destek vermesi vatandaşlar tarafından da dikkat çekti. Çanakkale'deki tarihi Saat Kulesi, belediye görevlilerince Azerbaycan bayrağının renklerinin ışıklandırmasıyla aydınlatıldı. Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını savunan Azerbaycan'a tarihi Saat Kulesi'ndeki ışıklandırmayla verilen destek vatandaşların takdirini topladı.
Giriş Tarihi: 13.10.2020 21:30 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 21:33
Çanakkale'de tarihi Saat Kulesi, belediye görevlilerince Azerbaycan bayrağının renklerinin ışıklandırmasıyla aydınlatıldı. Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını savunan Azerbaycan'a tarihi Saat Kulesi'ndeki ışıklandırmayla verilen destek vatandaşların takdirini topladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fetvane Sokak'taki tarihi Saat Kulesi, Çanakkale Belediyesi görevlilerince Azerbaycan'ın bayrak rengi olan gök mavisi, kırmızı ve yeşil renkli ışıklarla aydınlatıldı. Görsel bir şölen oluşturan Saat Kulesi'nin kısa sürede çok sayıda vatandaş tarafından fotoğrafları çekilip, sosyal medyada paylaşıldı ve Çanakkale Belediyesi'ne teşekkür edildi.
Çanakkale Belediyesi de resmi Twitter hesabından tarihi Saat Kulesi'nin ışıklandırılmış fotoğraflarıyla birlikte, "Barışın kenti Çanakkale olarak, işgal altındaki topraklarını savunan dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın yanındayız" mesajını paylaştı.
"HER ZAMAN KARDEŞ MİLLETİMİZİN YANINDA OLMALIYIZ"
Saat Kulesi'nin Azerbaycan renkleriyle aydınlatılması konusunda görüşlerini belirten Özmen Kunter, "Her zaman kardeş milletimizin yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben Çerkez uyrukluyum, fakat kendime 'Türk' dediğim zaman mutlu olabilen bir insanım. Kendimi yabancı uyruklu olarak tanımlayabilirdim ama kendimi Türk olarak tanımlıyorum. Her zaman kendini 'Türk' olarak tanımlayan insanların yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Allah Azerbaycan'a yardımcı olsun" dedi.
Arda Çakırer ise, "Azerbaycan bizim kardeş milletimiz. Hiçbir ülke gibi aramızda siyasi bağ ilişkisi yok. Birbirimizin en zor durumlarında yakın olacağız ki kardeş millet olduğumuzu göstereceğiz. Ben kesinlikle bunu savunuyorum. Hareketi doğru buluyorum" diye konuştu.