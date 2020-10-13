Çanakkale'de Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

"HER ZAMAN KARDEŞ MİLLETİMİZİN YANINDA OLMALIYIZ"

Saat Kulesi'nin Azerbaycan renkleriyle aydınlatılması konusunda görüşlerini belirten Özmen Kunter, "Her zaman kardeş milletimizin yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben Çerkez uyrukluyum, fakat kendime 'Türk' dediğim zaman mutlu olabilen bir insanım. Kendimi yabancı uyruklu olarak tanımlayabilirdim ama kendimi Türk olarak tanımlıyorum. Her zaman kendini 'Türk' olarak tanımlayan insanların yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Allah Azerbaycan'a yardımcı olsun" dedi.