İzmir'i sel götürdü: Vatandaşların zor anları kameralara böyle yansıdı

İzmir'de, öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı. Sağanak yağış özellikle Konak ve Bayraklı gibi kent merkezindeki ilçelerde etkili oldu. Kentteki cadde ve sokaklar yağmur suyuyla dolup, taştı. Özellikle tarihi Kemeraltı Çarşısı gibi kent sakinlerinin uğrak yerleri sağanaktan olumsuz etkilendi. Kemeraltı ve Bayraklı Sevgi Yolu'nda zemin katta kalan birçok iş yerinde su baskınları meydana geldi.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 18:39 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 18:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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