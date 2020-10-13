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İzmir'i sel götürdü: Vatandaşların zor anları kameralara böyle yansıdı

İzmir'de, öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı. Sağanak yağış özellikle Konak ve Bayraklı gibi kent merkezindeki ilçelerde etkili oldu. Kentteki cadde ve sokaklar yağmur suyuyla dolup, taştı. Özellikle tarihi Kemeraltı Çarşısı gibi kent sakinlerinin uğrak yerleri sağanaktan olumsuz etkilendi. Kemeraltı ve Bayraklı Sevgi Yolu'nda zemin katta kalan birçok iş yerinde su baskınları meydana geldi.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 18:39 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 18:45
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İzmir'i sel götürdü: Vatandaşların zor anları kameralara böyle yansıdı

İzmir'de, öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı.

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İzmir'i sel götürdü: Vatandaşların zor anları kameralara böyle yansıdı

Kentte öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur, yerini akşama doğru gök gürültülü sağanağa bıraktı.

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İzmir'i sel götürdü: Vatandaşların zor anları kameralara böyle yansıdı

Yağışa sokakta hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

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İzmir'i sel götürdü: Vatandaşların zor anları kameralara böyle yansıdı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda oluşan su birikintileri de esnafa zor anlar yaşattıTarihi Kemeraltı Çarşısı'nda oluşan su birikintileri de esnafa zor anlar yaşattı.

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İzmir'i sel götürdü: Vatandaşların zor anları kameralara böyle yansıdı

Esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.