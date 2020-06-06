Çanakkale'de mezarları ayrı yapılan anne ve bebeğin kabirleri birleşti! Bu mezarların gizemi çözülemiyor

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yapılan bir caminin avlusundaki 680 yıllık mezarlıkta yaşanan gizemli olay korku filmlerine konu olacak cinsten. 52 yıl önce anne ve bebeğinin cansız bedenleri ayrı ayrı yapılan mezarlara defnedildi. Çanakkale'deki mezarlığa ayrı ayrı defnedilen Hatice E. ve kızı Ayşe'nin mezarlarının birleştiği görüldü. Yıllar boyunca birçok kez ayrılan anne ve bebeğinin mezarları her seferinde yeniden birleşti. Çanakkale'deki gizemli mezarlar herkesi hayrete düşürdü.