Altay Türklerinin inanışından gelen Alkarısı Anadolu'da korku salmaya devam ediyor! Alkarısı var mı?

ESKİ TÜRKLERİN KORKULU RÜYASI

Albastının (Alkarısının) ne olduğu ve gerçekten var olup olmadığı tarih boyunca tartışma konusu oldu. Altay Türklerinin inancında yer alan Albastı (Alkarısı), lohusalık döneminde kadınlara musallat olduğuna inanılan bir yaratık olarak ön plana çıkmaktadır. Benzer inanışa Rusya ve İran'da da rastlanmakta olup, bu bölgelerde Albastının (Alkarasının) insanların üremesini engelleyen bir iblis türü olduğuna inanıldığı görülmektedir. Eski Türklerde Albastı (Alkarısı) inancının yaygın olduğu görülmekte ve lohusalık döneminde kadınlara musallat olduğu bilinen bu yaratığın aynı zamanda atlara da musallat olduğu kaynaklardan aktarılmaktadır.