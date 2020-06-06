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Altay Türklerinin inanışından gelen Alkarısı Anadolu'da korku salmaya devam ediyor! Alkarısı var mı?

Altay Türklerinin inanışında bulunan ve özellikle lohusalık dönemindeki kadınlara musallat olduğu ifade edilen Alkarısı (Albastı) günümüzde Anadolu'da birçok kadının korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Ayrıca Alkarısı'na Rusya ve İran'da da birçok inanın olduğu belirtiliyor. Peki eski Türklerde çocuklu ailelerin korkulu geceler geçirmesine neden olan Alkarısı gerçekten var mı?

Giriş Tarihi: 06.06.2020 02:59 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 03:10
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Altay Türklerinin inanışından gelen Alkarısı Anadolu'da korku salmaya devam ediyor! Alkarısı var mı? GALERİ DEVAM EDİYOR

Altay Türklerinin inanışında bulunan ve özellikle lohusalık dönemindeki kadınlara musallat olduğu ifade edilen Alkarısı (Albastı) günümüzde Anadolu'da birçok kadının korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Ayrıca Alkarısı'na Rusya ve İran'da da birçok inanın olduğu belirtiliyor. Peki eski Türklerde çocuklu ailelerin korkulu geceler geçirmesine neden olan Alkarısı gerçekten var mı?

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Altay Türklerinin inanışından gelen Alkarısı Anadolu'da korku salmaya devam ediyor! Alkarısı var mı?

ESKİ TÜRKLERİN KORKULU RÜYASI

Albastının (Alkarısının) ne olduğu ve gerçekten var olup olmadığı tarih boyunca tartışma konusu oldu. Altay Türklerinin inancında yer alan Albastı (Alkarısı), lohusalık döneminde kadınlara musallat olduğuna inanılan bir yaratık olarak ön plana çıkmaktadır. Benzer inanışa Rusya ve İran'da da rastlanmakta olup, bu bölgelerde Albastının (Alkarasının) insanların üremesini engelleyen bir iblis türü olduğuna inanıldığı görülmektedir. Eski Türklerde Albastı (Alkarısı) inancının yaygın olduğu görülmekte ve lohusalık döneminde kadınlara musallat olduğu bilinen bu yaratığın aynı zamanda atlara da musallat olduğu kaynaklardan aktarılmaktadır.

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Altay Türklerinin inanışından gelen Alkarısı Anadolu'da korku salmaya devam ediyor! Alkarısı var mı?

Ünü Türklerin yaşadığı bölgelerin dışına taşan Albastının o dönemlerde çocuklu ailelerin kabusu olduğu kaynaklardan edinilen bilgilerde rastlanılmaktadır. Her ne kadar korkulan bir yaratık veya ifrit olarak tabir edilse de Albastıdan kurtulmanın yollarına da kaynaklarda yer verilmekte olup; Albastının erkeklerden korktuğu, Lohusalık döneminde kadınların yalnız bırakılmaması gerektiği, Bazı bitki ve nesnelerle lohusalık döneminde kadınların Albastıdan korunabildiği aktarıldı.

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Altay Türklerinin inanışından gelen Alkarısı Anadolu'da korku salmaya devam ediyor! Alkarısı var mı?

ALBASTI NEREDEN TÜREMİŞTİR?

Farklı kültürlerde inanılan Albastı;

Kafkasya Bölgesi'nde ifrit,

Rusya ve İran'da iblis,

Eski Türklerde yaratık ve peri kızı,

Afganistan'da ayakları geriye dönük bir kadın olarak bilinir.

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Altay Türklerinin inanışından gelen Alkarısı Anadolu'da korku salmaya devam ediyor! Alkarısı var mı?

ALBASTI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Albastı efsanesi çıkış olarak Sümer mitolojisine dayanmaktadır. Sümer mitolojisinde iblis Lilith ile ilişkilendirilen karakter Ortaçağ Yahudi inancı ve ardından Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya'ya kadar yayılmıştır. Günümüzde Anadolu'nun pek çok bölgesinde halen varlığına ve verdiği zararlara inanılan Albastının (Alkarısının) şerrinden lohusa kadınlar ve çocukları korunmak için farklı önlemler alınmaktadır.