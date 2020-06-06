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Altay Türklerinin inanışından gelen Alkarısı Anadolu'da korku salmaya devam ediyor! Alkarısı var mı?
Altay Türklerinin inanışında bulunan ve özellikle lohusalık dönemindeki kadınlara musallat olduğu ifade edilen Alkarısı (Albastı) günümüzde Anadolu'da birçok kadının korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Ayrıca Alkarısı'na Rusya ve İran'da da birçok inanın olduğu belirtiliyor. Peki eski Türklerde çocuklu ailelerin korkulu geceler geçirmesine neden olan Alkarısı gerçekten var mı?
Giriş Tarihi: 06.06.2020 02:59 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 03:10
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