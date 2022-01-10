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Çanakkale’de 5 kişiye mezar olan kazada yürek yakan detay: Meğer sürücünün…

Çanakkale'nin Biga İlçesi Balıklıçeşme köyünde geçen gece geç saatlerde yaşanan feci trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Damla Aktaş, 22 yaşındaki İlknur Arslan, 20 yaşındaki Eda Ertekin'in Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde öğrenim gördüğü ortaya çıkarken, kazada koparak yola fırlayan hız kadranı dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Şoför Birkan Gugul'un da geçen yıl alkollü araç kullandığı, bu sebepten ehliyetine el konulduğu ve uzun zamandır şoför kullandığı ortaya çıktı. İşte kahreden haberin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 10.01.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 15:09
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Çanakkale’de 5 kişiye mezar olan kazada yürek yakan detay: Meğer sürücünün…

5 aileye ateş düşüren kaza Çanakkale-Biga D200-02 Karayolu, Biga İlçesi Göktepe köyü yakınlarında geçen gece 01:30 sularında yaşandı.

GECE GEÇ SAATLERE KADAR EĞLENDİLER

Biga'da tanınan iş adamlarından Birkan Gugul, arkadaşı Gümüşçay eski belediye Başkanı Mehmet Tamer Ergün'ün oğlu Hasan Tahsin Ergün ile birlikte yanlarına Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Kamu Yönetimi ikinci sınıf öğrencisi Damla Aktaş, Eda Ertekin ve dördüncü sınıf öğrencisi İlknur Arslan'ı da alarak Çanakkale'de bir mekanda gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.

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Çanakkale’de 5 kişiye mezar olan kazada yürek yakan detay: Meğer sürücünün…

TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Biga'ya geri dönmek üzere arkadaşlarıyla birlikte otomobilin direksiyon koltuğuna geçen Birkan Gugul Göktepe köyü yakınlarında benzin istasyonundan aniden yola çıkan Taha Kurtoğlu'nun kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

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Çanakkale’de 5 kişiye mezar olan kazada yürek yakan detay: Meğer sürücünün…

DEMİR YIĞININA DÖNÜŞTÜ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığını haline dönüşürken, savrulan TIR ise anayoldaki bariyere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma çevre güvenliği alarak, yolu ulaşıma kapatırken, İtfaiye ekipleri önce motor kısmından dumanların çıktığı otomobile yangın tüpü ile müdahale etti.

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Çanakkale’de 5 kişiye mezar olan kazada yürek yakan detay: Meğer sürücünün…

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen kaza kırım araçları uzun süren uğraş sonucu araca sıkışanları çıkarmayı başardı. Yapılan incelemede Biga 'nın tanınmış iş adamlarından Birkan Gugul, Gümüşçay eski belediye Başkanı Mehmet Tamer Ergün'ün oğlu Hasan Tahsin Ergün, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Kamu Yönetimi ikinci sınıf öğrencisi Damla Aktaş, Eda Ertekin ve dördüncü sınıf öğrencisi İlknur Arslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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Çanakkale’de 5 kişiye mezar olan kazada yürek yakan detay: Meğer sürücünün…

İLKNUR ARSLAN

İş adamı Birkan Gugul'un alkollü araç kullanmaktan geçtiğimiz yıl ehliyetine el konduğu ve uzun süredir şoför kullandığı ortaya çıktı. Olay günü yanına şoför almayan Gugul'un aracının kazada koparak yola savrulan hız kadranı kazanın boyutunu gözler önüne serdi.