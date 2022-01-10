10 Ocak 2022, Pazartesi
Çanakkale’de 5 kişiye mezar olan kazada yürek yakan detay: Meğer sürücünün…
Çanakkale'nin Biga İlçesi Balıklıçeşme köyünde geçen gece geç saatlerde yaşanan feci trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Damla Aktaş, 22 yaşındaki İlknur Arslan, 20 yaşındaki Eda Ertekin'in Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde öğrenim gördüğü ortaya çıkarken, kazada koparak yola fırlayan hız kadranı dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Şoför Birkan Gugul'un da geçen yıl alkollü araç kullandığı, bu sebepten ehliyetine el konulduğu ve uzun zamandır şoför kullandığı ortaya çıktı. İşte kahreden haberin ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 10.01.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 15:09
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