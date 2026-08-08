Çanakkale'de 150 bardak çay borcu için vahşet! Yaşlı adam hastanelik oldu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akılalmaz bir olay meydana geldi. 2 bin 250 liralık 150 bardak çay borcunu ay sonunda ödeyeceğini söyleyen 70 yaşındaki işçi emeklisi Cemil Erbatur, kahvehane sahibinin oğlu Talha P. tarafından evinin önünde pusuya düşürülerek öldüresiye dövüldü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinin Üvecik köyünde dün (7 Ağustos 2026) korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre işçi emeklisi Cemil Erbatur (70), köy kahvesinde içtiği çayların ödemelerini emeklilik maaşını aldığında düzenli olarak ödüyordu.+

Ancak önceki gün Erbatur, biriken 150 bardak çay borcu için kahve sahibinin oğlu Talha P. ile kahvede tartışmaya başladı. Erbatur, 2.250 TL olan birikmiş borcunu ay sonunda ödeyeceğini söyleyerek gece geç saatlerde kahveden ayrıldı.

İddiaya göre alkol ve uyuşturucunun etkisinde olduğu ileri sürülen Talha P., sinirlerine hakim olamayarak yaşlı adamı takip etmeye başladı. Evine gireceği sırada Erbatur'a arkadan saldıran Talha P. yaşlı adamı dövmeye başladı. Kanlar içinde kalan yaşlı adam vücuduna ve kafasına aldığı yumruk darbeleriyle bayıldı.

Talha P. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Gece geç saatlerde dışarıdan inleme sesleri geldiğini duyan Cemil Erbatur'un eşi Candan Erbatur, kapıyı açtığında korkunç manzara ile karşılaştı. Eşini kanlar içinde gören kadın hemen sağlık ekiplerinden ve jandarmadan yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı ilk müdahalenin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversite Hastanesine kaldırdı. Yaşlı adamın kalçasında, bacağında ve sol kolunda kırık tespit edildi.