Bursa'daki “sunrooflu cami” ilgi görüyor: Safa Camii'nin 120 metrekarelik kubbesi uzaktan kumandayla açılıyor

"FERAH, DOĞAL KLİMA İLE İBADETLERİMİZİ YAPIYORUZ"

Safa Camii İmam Hatibi Gökhan Bedir de hareketli kubbenin caminin en belirgin özelliklerinden biri olduğunu söyledi.

Bedir, "Camimizin en belirgin özelliklerinden biri kubbemizin açılır olması. Ferah, doğal klima ile serin bir şekilde cami cemaatimizle beraber ibadetlerimizi yapıyoruz. Camimizin diğer bir özelliği ise diğer camilerde bulunan avizelerin burada olmaması. İç kısımda duvarlarda bulunan LED ışıklarla aydınlatmayı sağlıyoruz. İlk atandığımda bu şekilde bir özelliğinin olması benim çok hoşuma gitti. Benim görüşüm caminin doğal ve sade olması. Bu camimiz de o şekilde sade ve doğal. Cemaat ise memnun. Daha öncesinde klima da yokmuş, zaten çok fazla da kullanmıyoruz. Üstü açıldığı için o rüzgar, o güneş ile birlikte ibadet yapabilmek insana ayrı bir feyz veriyor" ifadelerini kullandı.