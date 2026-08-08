Bursa'daki “sunrooflu cami” ilgi görüyor: Safa Camii'nin 120 metrekarelik kubbesi uzaktan kumandayla açılıyor
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Safa Camii, uzaktan kumandayla açılıp kapanabilen 120 metrekarelik kubbesiyle ilgi görüyor. "Sunroof" sistemini andıran hareketli kubbe, yaz aylarında doğal havalandırma sağlayarak cemaatin klima kullanılmadan ferah bir ortamda ibadet etmesine imkan tanıyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Safa Camii'nin 120 metrekarelik kubbesi uzaktan kumandayla açılıp kapanıyor. Hareketli sistem, sıcak yaz günlerinde caminin doğal havayla serinlemesini sağlıyor.
Beşevler Mahallesi'nde bulunan Safa Camii'nin kubbesi, otomobillerde kullanılan sunroof sistemini andırıyor. Birkaç dakika içinde açılıp kapanabilen sistem sayesinde cemaat, yaz aylarında klima kullanılmadan ferah bir ortamda ibadet edebiliyor.
Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer, Safa Camii'nin Bursa'da bu özelliğe sahip ilk, Türkiye'de ise ikinci cami olduğunu söyledi.
120 METREKARELİK KUBBE UZAKTAN KUMANDAYLA AÇILIYOR
Caminin öne çıkan özelliğini 120 metrekarelik hareketli kubbesi oluşturuyor. Uzaktan kumandayla kontrol edilen kubbe açıldığında iç mekana doğal hava giriyor.
Yılmazer, projenin başlangıçta bu şekilde tasarlanmadığını, daha sonra mimarın katkısıyla mevcut yapıya dönüştüğünü anlattı.
Yılmazer, "Bursa'da ilk, Türkiye'de 2. Kubbesi açılır cami. Aslında böyle bir proje değildi ama sonradan buna evrildi. Mimar arkadaşımızın katkılarıyla Bursa'da bir başka örneği yok. Prototip bir mini külliye şeklinde bir cami. Sadece sunrooflu değil, alt katlarında da spor salonu için alanlar var. Şimdilik orada çocuklara Kur'an kursu verilmesi için bir alan oluşturduk. Tüm müştemilatı yaşayan bir cami. Sadece ibadet edilip gidilen bir cami değil, eski atalarımızın yaptığı gibi 24 saat yaşayan bir merkez oluşturmaya çalıştık. Yaz aylarında inanılmaz keyifli. Ramazanlarda da öyle. Şehrimizin hatta ülkemizin başka yerlerinden gelip burada ibadet yapmanın zevkini tadıyorlar. Teravih namazlarında özellikle sunroofu açtığımızda klimalara bile gerek kalmıyor ve çok güzel bir ibadethane haline geliyor" dedi.
ALT KATLARDA ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM ALANI
Safa Camii yalnızca hareketli kubbesiyle değil, alt katlarındaki bölümleriyle de kullanılıyor. Yılmazer'in verdiği bilgiye göre camide spor salonu için ayrılan alanlar bulunuyor. Bu bölümlerden birinde çocuklara Kur'an kursu verilmesi amacıyla alan oluşturuldu.
Yılmazer, yapının yalnızca ibadet saatlerinde kullanılan bir cami olarak değil, gün boyunca yaşayan bir merkez şeklinde planlandığını ifade etti.