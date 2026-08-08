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Bursa'daki “sunrooflu cami” ilgi görüyor: Safa Camii'nin 120 metrekarelik kubbesi uzaktan kumandayla açılıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Safa Camii, uzaktan kumandayla açılıp kapanabilen 120 metrekarelik kubbesiyle ilgi görüyor. "Sunroof" sistemini andıran hareketli kubbe, yaz aylarında doğal havalandırma sağlayarak cemaatin klima kullanılmadan ferah bir ortamda ibadet etmesine imkan tanıyor.

Bursa'daki “sunrooflu cami” ilgi görüyor: Safa Camii'nin 120 metrekarelik kubbesi uzaktan kumandayla açılıyor 1

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Safa Camii'nin 120 metrekarelik kubbesi uzaktan kumandayla açılıp kapanıyor. Hareketli sistem, sıcak yaz günlerinde caminin doğal havayla serinlemesini sağlıyor.

BURSA'DAKİ 'SUNROOFLU CAMİ' GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

Beşevler Mahallesi'nde bulunan Safa Camii'nin kubbesi, otomobillerde kullanılan sunroof sistemini andırıyor. Birkaç dakika içinde açılıp kapanabilen sistem sayesinde cemaat, yaz aylarında klima kullanılmadan ferah bir ortamda ibadet edebiliyor.

Bursa'daki “sunrooflu cami” ilgi görüyor: Safa Camii'nin 120 metrekarelik kubbesi uzaktan kumandayla açılıyor 2

Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer, Safa Camii'nin Bursa'da bu özelliğe sahip ilk, Türkiye'de ise ikinci cami olduğunu söyledi.

Bursa'daki “sunrooflu cami” ilgi görüyor: Safa Camii'nin 120 metrekarelik kubbesi uzaktan kumandayla açılıyor 3

120 METREKARELİK KUBBE UZAKTAN KUMANDAYLA AÇILIYOR

Caminin öne çıkan özelliğini 120 metrekarelik hareketli kubbesi oluşturuyor. Uzaktan kumandayla kontrol edilen kubbe açıldığında iç mekana doğal hava giriyor.

Yılmazer, projenin başlangıçta bu şekilde tasarlanmadığını, daha sonra mimarın katkısıyla mevcut yapıya dönüştüğünü anlattı.

Bursa'daki “sunrooflu cami” ilgi görüyor: Safa Camii'nin 120 metrekarelik kubbesi uzaktan kumandayla açılıyor 4

Yılmazer, "Bursa'da ilk, Türkiye'de 2. Kubbesi açılır cami. Aslında böyle bir proje değildi ama sonradan buna evrildi. Mimar arkadaşımızın katkılarıyla Bursa'da bir başka örneği yok. Prototip bir mini külliye şeklinde bir cami. Sadece sunrooflu değil, alt katlarında da spor salonu için alanlar var. Şimdilik orada çocuklara Kur'an kursu verilmesi için bir alan oluşturduk. Tüm müştemilatı yaşayan bir cami. Sadece ibadet edilip gidilen bir cami değil, eski atalarımızın yaptığı gibi 24 saat yaşayan bir merkez oluşturmaya çalıştık. Yaz aylarında inanılmaz keyifli. Ramazanlarda da öyle. Şehrimizin hatta ülkemizin başka yerlerinden gelip burada ibadet yapmanın zevkini tadıyorlar. Teravih namazlarında özellikle sunroofu açtığımızda klimalara bile gerek kalmıyor ve çok güzel bir ibadethane haline geliyor" dedi.

Bursa'daki “sunrooflu cami” ilgi görüyor: Safa Camii'nin 120 metrekarelik kubbesi uzaktan kumandayla açılıyor 5

ALT KATLARDA ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM ALANI

Safa Camii yalnızca hareketli kubbesiyle değil, alt katlarındaki bölümleriyle de kullanılıyor. Yılmazer'in verdiği bilgiye göre camide spor salonu için ayrılan alanlar bulunuyor. Bu bölümlerden birinde çocuklara Kur'an kursu verilmesi amacıyla alan oluşturuldu.

Yılmazer, yapının yalnızca ibadet saatlerinde kullanılan bir cami olarak değil, gün boyunca yaşayan bir merkez şeklinde planlandığını ifade etti.

Bursa'daki “sunrooflu cami” ilgi görüyor: Safa Camii'nin 120 metrekarelik kubbesi uzaktan kumandayla açılıyor 6

"FERAH, DOĞAL KLİMA İLE İBADETLERİMİZİ YAPIYORUZ"

Safa Camii İmam Hatibi Gökhan Bedir de hareketli kubbenin caminin en belirgin özelliklerinden biri olduğunu söyledi.

Bedir, "Camimizin en belirgin özelliklerinden biri kubbemizin açılır olması. Ferah, doğal klima ile serin bir şekilde cami cemaatimizle beraber ibadetlerimizi yapıyoruz. Camimizin diğer bir özelliği ise diğer camilerde bulunan avizelerin burada olmaması. İç kısımda duvarlarda bulunan LED ışıklarla aydınlatmayı sağlıyoruz. İlk atandığımda bu şekilde bir özelliğinin olması benim çok hoşuma gitti. Benim görüşüm caminin doğal ve sade olması. Bu camimiz de o şekilde sade ve doğal. Cemaat ise memnun. Daha öncesinde klima da yokmuş, zaten çok fazla da kullanmıyoruz. Üstü açıldığı için o rüzgar, o güneş ile birlikte ibadet yapabilmek insana ayrı bir feyz veriyor" ifadelerini kullandı.

Bursa'daki “sunrooflu cami” ilgi görüyor: Safa Camii'nin 120 metrekarelik kubbesi uzaktan kumandayla açılıyor 7

Bedir'in açıklamasına göre caminin iç bölümünde avize yerine duvarlardaki LED aydınlatmalar kullanılıyor.

Bursa'daki “sunrooflu cami” ilgi görüyor: Safa Camii'nin 120 metrekarelik kubbesi uzaktan kumandayla açılıyor 8

CEMAATİN DE İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Cemaatten Ahmet Oğuz ise açılır kubbenin özellikle çocukların ilgisini çektiğini ve farklı yerlerden ziyaretçilerin geldiğini belirtti.

Oğuz, "Benim duyduğum kadarıyla Türkiye'de üstü açılan 2. cami. Çocukların çok ilgisini çekiyor, dışarıdan gelenler de çok oluyor. Allah yapanlardan razı olsun" diye konuştu.

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