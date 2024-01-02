Çamaşırları hızlıca kurutan formül! Sadece pet şişe yetiyor
Kış aylarında ıslak kıyafetleri kurutmak neredeyse zulüm haline geliyor. Kurutma makinesi olmayanların hayatını kolaylaştıracak formüller ise bulunuyor. Evde çamaşırı hızlıca nasıl kurutabilirim diyorsanız çözümü çok basit. İki adet pet şişeye ihtiyacınız var.
Giriş Tarihi: 02.01.2024
15:52
Ev kadınlarının korkulu rüyası haline gelen çamaşırları yıkamak da asmak da kurumasını beklemek ayrı dert. Her biri ayrı özen gösteren bu duruma en güzel çözüm ise kurutma makinesi. Hemen hemen herkesin evinde bulunan ve çamaşırları kupkuru çıkaran bu teknolojik alet halen bazı evlerde bulunmuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özellikle kış aylarının kurtarıcısı haline gelen kurutma makinesi çamaşırların güzelce kurumasını sağlıyor. Evinde kurutma makinesi olmayanlar ise dışarı astıklarında aşırı tozlanma veya kötü koku gibi sorunlarla karşılaşıyor. Fakat eve asılan çamaşırlar nem yaptığı için hem sağlık hem de ev için kötü.
DAHA HIZLI KURUYOR
Bir plastik şişeyi alarak, alt ve üst kısımlarını kapak yanından keserek yatay bir tüp oluşturun. Elde ettiğiniz bu tüpü kurutma rafının ucuna yerleştirerek alanı genişletin ve daha fazla çamaşıra yer verin. Bu pratik yöntem, kurutma telinin çamaşırlarla doğrudan temasını engelleyerek kumaş boyalarını koruma avantajı sağlar. Bu sayede, çamaşırlarınız daha hızlı kururken aynı zamanda renklerini koruyabilirsiniz. Bu basit ama etkili teknik, çamaşırlarınızı kurutma sürecinde daha düzenli ve korumalı bir şekilde yerleştirmenize yardımcı olacaktır.
KAPALI ALANLARDA ÇAMAŞIR KURUTANLAR DİKKAT
Kapalı alanlarda çamaşır kurutma hemen hemen herkesin yaygın olarak yaptığı bir davranış. Ancak kapalı alanlarda çamaşır kuruturken bazı problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz.
Nem Problemi: Kapalı alanda çamaşır kurutmak, çamaşırlardan buharlaşan nemin ortamda artmasına neden olabilir. Eğer evinizde zaten yüksek bir nem seviyesi varsa, bu durum küf oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle, kapalı alanda çamaşır kuruturken ortamın iyi havalandırılması önemlidir.