Çamaşırları hızlıca kurutan formül! Sadece pet şişe yetiyor

DAHA HIZLI KURUYOR

Bir plastik şişeyi alarak, alt ve üst kısımlarını kapak yanından keserek yatay bir tüp oluşturun. Elde ettiğiniz bu tüpü kurutma rafının ucuna yerleştirerek alanı genişletin ve daha fazla çamaşıra yer verin. Bu pratik yöntem, kurutma telinin çamaşırlarla doğrudan temasını engelleyerek kumaş boyalarını koruma avantajı sağlar. Bu sayede, çamaşırlarınız daha hızlı kururken aynı zamanda renklerini koruyabilirsiniz. Bu basit ama etkili teknik, çamaşırlarınızı kurutma sürecinde daha düzenli ve korumalı bir şekilde yerleştirmenize yardımcı olacaktır.