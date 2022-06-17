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Çaldığı tabletin sinyali ile yakalanan hırsız: Onun Allah belasını versin

Bursa'da gündüz vakti beş eve giren iki hırsız, kendilerini gören mahalle sakinlerinden kaçmak için çatıya koştu. Zanlılardan biri kaçarken, öteki hırsızı çaldığı tabletin sinyali yakalattı. Evinden, tableti ile paralarının çalındığını söyleyen Mehmet Efe Sacan (23) "Benim peluş ayımı da çalmış. En çok ona sinirlendim." dedi. Hırsız gazetecilerin "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna "Neyi neden yaptım. Arkadaşım kaçtı ben kaldım orada. Onun, Allah belasını versin" sözleriyle yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 17.06.2022 09:58
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Çaldığı tabletin sinyali ile yakalanan hırsız: Onun Allah belasını versin

Olay dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesinde meydana geldi.

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Çaldığı tabletin sinyali ile yakalanan hırsız: Onun Allah belasını versin

Ev sahiplerinin evde olmadığı saati belirleyen 2 hırsız, ilk girdikleri evden elektronik ve değerli eşyaları alarak çıktı.

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Çaldığı tabletin sinyali ile yakalanan hırsız: Onun Allah belasını versin

Daha sonra yandaki eve giren şüpheliler, burada çalacak eşya bulamayınca buzdolabındaki kolayı içerek yan binaya geçti.

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Çaldığı tabletin sinyali ile yakalanan hırsız: Onun Allah belasını versin

Toplam 5 eve girerek hırsızlık yapan şüpheliler, son binadan ayrılacakları sırada mahalleli tarafından fark edildi.

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Çaldığı tabletin sinyali ile yakalanan hırsız: Onun Allah belasını versin

Panikle çıktıkları binaya giren şüpheliler, çatıya çıkarak binaların üzerinde bir süre dolandıktan sonra, bir evin bahçesinde saklandı.