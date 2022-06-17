Çaldığı tabletin sinyali ile yakalanan hırsız: Onun Allah belasını versin

Bursa'da gündüz vakti beş eve giren iki hırsız, kendilerini gören mahalle sakinlerinden kaçmak için çatıya koştu. Zanlılardan biri kaçarken, öteki hırsızı çaldığı tabletin sinyali yakalattı. Evinden, tableti ile paralarının çalındığını söyleyen Mehmet Efe Sacan (23) "Benim peluş ayımı da çalmış. En çok ona sinirlendim." dedi. Hırsız gazetecilerin "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna "Neyi neden yaptım. Arkadaşım kaçtı ben kaldım orada. Onun, Allah belasını versin" sözleriyle yanıt verdi.