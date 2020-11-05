Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Çadırda bozayının saldırısına uğradı! Kan donduran olay... Çadırda bozayının saldırısına uğradı! Kan donduran olay... Kimi görev için kimi eğlence için gittiği bölgelerde başına geleceklerden habersiz kamera karşısına geçti. Ölmeden saniyeler önce çekilen son fotoğraflar ve o kişilerin hikayeleri tüyleri diken diken etti. Giriş Tarihi: 05.11.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 14:52
Vahşi doğa fotoğrafçısı çadırında iken aniden bir bozayının saldırısına uğradı. Bu fotoğrafın onun çektiği son fotoğraf olduğu iddia edildi. Japon fotoğrafçı Michio Hoshino 1996 yılında Rusya'nın Kamchatka kentinde vahşi doğayı fotoğrafladıktan sonra çadırına çekilmiş ardından bir bozayının saldırısına uğramıştı. Daha sonra bu fotoğrafın onun çektiği son kare olduğu iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR ÖLMEDEN ÖNCE ÇEKTİRDİ! KAN DONDURDU...
Amerikalı Gabriel Watson, balayı için gittiği Avustralya'da Townsville açıklarındaki dalış sırasında 11 günlük eşini suyun altında boğulmaya terketti.Çekilen fotoğrafta suyun dibinde hareketsiz bir şekilde yatan Tina Watson'ı kurtarmak amacıyla dalgıç ekibi liderinin ona doğru hızlıca yüzdüğü ve de Gabe'in bu sırada hiç birşey yapmadığı görülüyor.
Japon turist Ayano Tokumasu (kırmızı kıyafetli) Niagara Şelalesine düşerek öldü.
Gabriella Hernandez kendini asmadan önce bu fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı.
Robert Overstacker, Niagara Şelalelerinden paraşütle atmaya çalıştı ancak paraşütü açılmadı. Bu fotoğraf çekildikten bir saat sonra hastanede öldü.