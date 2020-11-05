Çadırda bozayının saldırısına uğradı! Kan donduran olay...

Vahşi doğa fotoğrafçısı çadırında iken aniden bir bozayının saldırısına uğradı. Bu fotoğrafın onun çektiği son fotoğraf olduğu iddia edildi. Japon fotoğrafçı Michio Hoshino 1996 yılında Rusya'nın Kamchatka kentinde vahşi doğayı fotoğrafladıktan sonra çadırına çekilmiş ardından bir bozayının saldırısına uğramıştı. Daha sonra bu fotoğrafın onun çektiği son kare olduğu iddia edildi.