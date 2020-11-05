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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Duvarın arkasından çıktı! Şaşkına çeviren görüntü... Duvarın arkasından çıktı! Saldırgan ve kokutucu olmayan hayvanların şans eseri kameralara takılan fotoğrafları görenleri şaşırtıyor. Evin duvarından gelen tuhaf sesler nedeniyle duvarı yıkan bir aile gördükleri karşısında adeta şoke oldu. Giriş Tarihi: 05.11.2020 14:54 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 14:55 GALERİ DEVAM EDİYOR DAVETSİZ MİSAFİRLERİ GÖRENLER ŞOKE OLDU!
Bazı hayvanların merakı bazılarının da yuva yapma yapmaları insanlara zor anlar yaşatıyor.