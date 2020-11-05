Duvarın arkasından çıktı! Şaşkına çeviren görüntü...

Duvarın arkasından çıktı! Saldırgan ve kokutucu olmayan hayvanların şans eseri kameralara takılan fotoğrafları görenleri şaşırtıyor. Evin duvarından gelen tuhaf sesler nedeniyle duvarı yıkan bir aile gördükleri karşısında adeta şoke oldu.

Giriş Tarihi: 05.11.2020 14:54 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 14:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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