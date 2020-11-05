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Haberler Galeri Duvarın arkasından çıktı! Şaşkına çeviren görüntü...

Duvarın arkasından çıktı! Şaşkına çeviren görüntü...

Duvarın arkasından çıktı! Saldırgan ve kokutucu olmayan hayvanların şans eseri kameralara takılan fotoğrafları görenleri şaşırtıyor. Evin duvarından gelen tuhaf sesler nedeniyle duvarı yıkan bir aile gördükleri karşısında adeta şoke oldu.

Giriş Tarihi: 05.11.2020 14:54 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 14:55
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Duvarın arkasından çıktı! Şaşkına çeviren görüntü...
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Duvarın arkasından çıktı! Şaşkına çeviren görüntü...

DAVETSİZ MİSAFİRLERİ GÖRENLER ŞOKE OLDU!

Bazı hayvanların merakı bazılarının da yuva yapma yapmaları insanlara zor anlar yaşatıyor.

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Duvarın arkasından çıktı! Şaşkına çeviren görüntü...
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Duvarın arkasından çıktı! Şaşkına çeviren görüntü...
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Duvarın arkasından çıktı! Şaşkına çeviren görüntü...