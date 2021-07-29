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Büyükşen cinayetinde fotoğraf detayı! İfadesinde o ismi işaret etti

Müge Anlı ile tüm Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayeti, özel ekibin çalışmaları sonucunda çözüldü. Tutuklu zanlıların ifadeleri dehşete düşürürken yeni bilgiler ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Abdulhamid Uzbek'e sorgusunda daha önce bir bıçaklama olayına karışıp karışmadığı ve tüfekle birlikte çekilen fotoğrafları da soruldu. "Bana iftira atılıyor" diyen Uzbek, ifadesinde o ismi işaret etti.

Giriş Tarihi: 29.07.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 12:45
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Büyükşen cinayetinde fotoğraf detayı! İfadesinde o ismi işaret etti

Birlikte çobanlık yaptığı A.Y.'nin kendisine iftira attığını ileri süren Uzbek, "Konya'da bulunduğum süre içerisinde hiç kimse ile tartışmadım ve hiçbir olaya da karışmadım. Bana iftira atılıyor. Fotoğrafları da İsmail çekti. Amacı neydi bilmiyorum" dedi.

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Büyükşen cinayetinde fotoğraf detayı! İfadesinde o ismi işaret etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayeti, 3 yıl sonra aydınlatıldı. Tutuklanan sanıkların ifadeleri dehşete düşürürken, cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Büyükşen cinayetinde fotoğraf detayı! İfadesinde o ismi işaret etti

EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜLER

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü.

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Büyükşen cinayetinde fotoğraf detayı! İfadesinde o ismi işaret etti

Çiftin kızları Büşra Büyükşen ise saldırıdan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

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Büyükşen cinayetinde fotoğraf detayı! İfadesinde o ismi işaret etti

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Çalışmalar sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir(46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek tutuklandı.