Büyükşen cinayetinde fotoğraf detayı! İfadesinde o ismi işaret etti

Müge Anlı ile tüm Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayeti, özel ekibin çalışmaları sonucunda çözüldü. Tutuklu zanlıların ifadeleri dehşete düşürürken yeni bilgiler ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Abdulhamid Uzbek'e sorgusunda daha önce bir bıçaklama olayına karışıp karışmadığı ve tüfekle birlikte çekilen fotoğrafları da soruldu. "Bana iftira atılıyor" diyen Uzbek, ifadesinde o ismi işaret etti.