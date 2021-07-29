93 yaşındaki Demans hastası Boğaz'da boğulmak üzereyken vatandaşlar imdadına yetişti

"İYİYİM, SİZ NASILSINIZ?"

Dün öğle saatlerinde taburcu olan Yalçın yakınları tarafından hastaneden alındı. Yalçın daha sonra kızı ile birlikte ifadesi alınmak üzere Paşabahçe Polis Merkezi'ne geldi. İfadesi alındıktan sonra yakınları tarafından eve götürülen Yalçın basın mensuplarının sorusuna "İyiyim, siz nasılsınız?" diye cevap verdi.