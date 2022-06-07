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Haberler Galeri Dondurmam Gaymak filminde rol alan Sultan Kadem vefat etti! "Çoban teyze" rolüyle hafızalara kazınmıştı

Dondurmam Gaymak filminde rol alan Sultan Kadem vefat etti! "Çoban teyze" rolüyle hafızalara kazınmıştı

SON DAKİKA MAGAZİN HABERLERİ: Türk sinemasına renk katan "Dondurmam Gaymak" filminden acı haber geldi. Muğla'nın bir sahil kasabasında motosikletiyle dondurma satan bir adamın hikâyesini anlatan "Dondurmam Gaymak" filminde rol aldığı 'Çoban teyze' karakteriyle akıllarda yer edinen 83 yaşındaki Sultan Kadem vefat etti. İlerlemiş yaşına rağmen 52 yaşındaki oğluna gözü gibi bakan Sultan Kadem'in tek dileği oğlundan hemen sonra hayata gözlerini yummaktı. Bu duasını sürekli dillendiren Sultan Kadem (Sultan ninenin) duası kabul oldu. Sultan Kadem, çok sevdiği oğlunun vefatından sadece 4 ay sonra oğlu gibi kalp krizi geçiren Sultan teyze, hayatını kaybetti. İşte magazin haberimizin detayları...

Giriş Tarihi: 07.06.2022 18:06 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 18:12
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Dondurmam Gaymak filminde rol alan Sultan Kadem vefat etti! Çoban teyze rolüyle hafızalara kazınmıştı

SON DAKİKA: Dondurmam Gaymak filminden üzen haber geldi. Filmde "Çoban teyze" rolüyle hafızalara kazınan Sultan Kadem hayata gözlerini yumdu.

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Dondurmam Gaymak filminde rol alan Sultan Kadem vefat etti! Çoban teyze rolüyle hafızalara kazınmıştı

SULTAN KADEM KİMDİR?

Muğla'da hayatını sürdüren 83 yaşındaki Sultan Kadem, 3 yaşında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hiçbir ihtiyacını karşılayamayan oğlu Şevket Kadem'e ilerlemiş yaşına rağmen 52 yıl boyunca adeta bir bebek gibi baktı.

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Dondurmam Gaymak filminde rol alan Sultan Kadem vefat etti! Çoban teyze rolüyle hafızalara kazınmıştı

Eşini 26, evlatlarından birini de 20 yıl önce kaybeden Kadem, kızının da evlenmesi üzerine tek odalı evde, yatağa bağımlı oğluyla baş başa kaldı.

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Dondurmam Gaymak filminde rol alan Sultan Kadem vefat etti! Çoban teyze rolüyle hafızalara kazınmıştı

Yemesinden içmesine her şeyiyle ilgilendiği evladının altına bez bağlayan Sultan Kadem, bir annenin evladı için yapabileceği tüm fedakarlıklara sabırla sevgiyle hiç bir zaman şikayet etmeden göğüs gerdi.

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Dondurmam Gaymak filminde rol alan Sultan Kadem vefat etti! Çoban teyze rolüyle hafızalara kazınmıştı

OĞLU İÇİN FİLM VE REKLAM TEKLİFLERİNİ REDDETTİ

"Dondurmam Gaymak" filminde canlandırdığı 'Çoban Teyze' rolüyle tanınan ve "Engelleri aşan Sultanlar" belgeseline de konu olan Sultan teyze, daha sonra gelen çok sayıda sinema ve reklam filmi reddetmiş, "Yavruma kim bakacak. Oğlumdan ayrı kalmamak için film ve reklam tekliflerini geri geri çevirdim" ifadelerine yer vermişti.