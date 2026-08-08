Başkentin göbeğinde çöp rezaleti! Sokakları pislik götürüyor: Vatandaşın yardım çığlığına kulak tıkandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde uzun süredir toplanmayan çöpler ve kaldırılmayan hacimli atıklar, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Çankaya Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki Perçem ve Sokollu Mehmet Paşa caddelerinde biriken eski yatak ve mobilyalar, yapılan çok sayıda ihbara rağmen kaldırılmadı. Vatandaşlar, çevre kirliliği ve halk sağlığını tehdit eden görüntülere tepki göstererek belediyenin soruna çözüm üretmesini istedi.

ŞİKAYETLER ARTIYOR, ÇÖZÜM GELMİYOR Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Perçem ve Sokollu Mehmet Paşa caddelerinde bulunan çöp konteynerlerinin çevresi, uzun süredir kaldırılmayan hacimli atıklar nedeniyle adeta atık alanına dönüştü.

İddiaya göre, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan eski yatak, sandalye ve benzeri eşyalar, yapılan çok sayıda ihbara rağmen Çankaya Belediyesi ekipleri tarafından toplanmadı. Mahalle sakinleri, haftalardır devam eden sorunun hem çevre kirliliğine yol açtığını hem de günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Yaşanan duruma tepki gösteren bir vatandaş, "Birçok ihbar yapıldı. Mahalle sakinleri defalarca belediyeyi aradı. En son, bu atıkların mutlaka kaldırılması gerektiğini söyledik. Yaklaşık 10-15 gündür burada duruyorlar. Çöp konteynerleri boşaltılıyor ancak bu hacimli atıklar olduğu gibi bırakılıyor. Kaldırımları işgal ediyor, çevre kirliliğine neden oluyor. Biz de mağduriyetimizi dile getirmek zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

"20-25 GÜNDÜR BEKLİYORUZ" Bölge sakinleri, sorunun yalnızca çevre kirliliğiyle sınırlı kalmadığını, kaldırımları kaplayan hacimli atıkların yayaların geçişini de zorlaştırdığını belirtiyor. Çankaya Belediyesi'ne defalarca başvuruda bulunduklarını ifade eden vatandaşlar, yapılan ihbarlara rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını öne sürüyor.

Mahalle sakinlerinden biri, "Çankaya Belediyesi'ne 20-25 gün önce ihbarda bulunduk. Aradan geçen süreye rağmen buradaki atıklar hâlâ kaldırılmadı. Bu durumdan şikayetçiyiz." sözleriyle yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.