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Haberler Galeri Bursa'da uçağın düşmeden önceki kokpitten çekilen görüntüleri! Güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın son karesi…

Bursa'da uçağın düşmeden önceki kokpitten çekilen görüntüleri! Güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın son karesi…

Bursa'da iki yaşındaki tek motorlu uçağın düşmeden önce yolcu Burcu Sağlam tarafından kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada işadamı pilot Hakan Köksal ve güzellik uzmanı Burcu Sağlam vefat etmişti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 02.12.2022 00:44 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 00:45
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Bursa’da uçağın düşmeden önceki kokpitten çekilen görüntüleri! Güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın son karesi…

Hava taşıtı, saat 15.01 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşmüş, olayda işadamı pilot Hakan Köksal (54) ve yanındaki güzellik uzmanı yolcu Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetmişti.

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Bursa’da uçağın düşmeden önceki kokpitten çekilen görüntüleri! Güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın son karesi…

Uçak düşmeden önce Burcu Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüsü ortaya çıktı.

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Bursa’da uçağın düşmeden önceki kokpitten çekilen görüntüleri! Güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın son karesi…

BURSA VALİLİĞİNDEN OSMANGAZİ'DE DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bursa Valiliğince, Osmangazi ilçesinde düşen uçağın kendi kategorisine uygun olarak özel uçuş izniyle uçuşlarını gerçekleştirdiği bildirildi.

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Bursa’da uçağın düşmeden önceki kokpitten çekilen görüntüleri! Güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın son karesi…

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bristell B23LE tipi çok hafif hava aracının (ultralight), Sakarya Pamukova mevkisinden kalkışından sonra saat 15.55 sularında Osmangazi Ovaakça bölgesine düştüğü hatırlatıldı.

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Bursa’da uçağın düşmeden önceki kokpitten çekilen görüntüleri! Güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın son karesi…

Yaşamını yitiren iki kişiden biri olan pilotun, çok hafif hava aracı pilot lisansı (UPL) sahibi olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: