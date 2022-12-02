Bursa'da uçağın düşmeden önceki kokpitten çekilen görüntüleri! Güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın son karesi…

Bursa'da iki yaşındaki tek motorlu uçağın düşmeden önce yolcu Burcu Sağlam tarafından kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada işadamı pilot Hakan Köksal ve güzellik uzmanı Burcu Sağlam vefat etmişti. İşte o anlar...