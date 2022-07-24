24 Temmuz 2022, Pazar
2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman, ayın kaçında? Diyanet takvimi...
Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Oruç ibadetinin yapıldığı Ramazan ayı, kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı derken, AllaH'ın hikmet ve rahmetine mazhar olmuş zaman dilimlerinden olan Muharrem ayı geldi çattı. Tarihimizde ve kültürümüzde önemli bir yer olan Muharrem ayı, hicret ve aşure ayıdır. Peki, 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman, ayın kaçında? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 24.07.2022 12:22
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