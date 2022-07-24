2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman, ayın kaçında? Diyanet takvimi...

2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı; Hz.Hüseyin'in uğrunda canını feda ettiği hak, adalet, rahmet, merhamet, müsamaha ve şefkat duygularının yeniden ihyâsı ve Müslümanların muhabbet, kardeşlik ve beraberlik duygularının güçlenmesi için bir fırsattır. Muharrem ayında yaşatılan aşure geleneği, bu kardeşliğin en güzel örneklerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Peki, 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman, ayın kaçında? İşte cevaplar...