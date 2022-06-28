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Bursa’da bir sürücü frene basmayı unuttu genci uçurdu

Bursa'da bayır aşağı inerken frene basmayan kadın şoförün hakimiyetindeki araç önce yol kenarında yürüyen gence peşinden de 2 ayrı araca vurdu. Yürüdüğü esnada arkasından gelen aracın çarpmasıyla havaya fırlayan genç yaralanıp şok yaşadı. Kazanın gerçekleşme anı kadın şoförün kullandığı aracın ardında ilerleyen bir başka aracın kamerası ile etraftaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 28.06.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 16:33
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Bursa’da bir sürücü frene basmayı unuttu genci uçurdu

Edinilen bilgiye göre kaza Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi, Veziri Cadde üzerinde gerçekleşti.

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Bursa’da bir sürücü frene basmayı unuttu genci uçurdu

Kuştepe yönünden Pınarbaşı mezarlığını 2'ye bölen cadde üzerinden yokuş aşağıya inen 16 LVN 90 plakalı Dacia Sandero marka aracın sürücüsü A.S.Ş., fren yerine gaza basınca araç yokuş aşağıya hızlandı.

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Bursa’da bir sürücü frene basmayı unuttu genci uçurdu

GENCİ 5 METRE FIRLATTI

Veziri cami önünde aynı hızla viraja giren otomobil önce yol kenarında yürüyen 18 yaşlarındaki Fatih Türk'e çarpıp 5 metre ileriye fırlattı

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Bursa’da bir sürücü frene basmayı unuttu genci uçurdu

Aynı otomobil daha sonra park halindeki 16 L 3444 ve 16 ACZ 043 plakalı iki ayrı otomobile daha çarparak durabildi.

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Bursa’da bir sürücü frene basmayı unuttu genci uçurdu

Çarpmanın etkisiyle havaya uçan Fatih Türk yaralandı. Şoka giren gence ilk müdahaleyi mahalleli yaptı, İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri gencin tedavisini olay yerinde yapıp daha sonra hastaneye götürdü.