Para vermeden halı saha yaptılar! Tribünü ve "VAR" sistemi bile var

Son dönemlerde YouTube'da paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan ustalıklar izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Akılalmaz yapılar ya da ustalıklar gerçekleştirilen videolar milyonlarca kez izleniyor. İki arkadaş ormanda ilkel malzemelerden halı saha yaptı. Yapım açamasını takipçileriyle paylaşan fenomenler daha sonra arkadaşlarıyla birlikte maç yaptı.

Giriş Tarihi: 28.06.2022 16:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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