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Para vermeden halı saha yaptılar! Tribünü ve "VAR" sistemi bile var

Son dönemlerde YouTube'da paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan ustalıklar izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Akılalmaz yapılar ya da ustalıklar gerçekleştirilen videolar milyonlarca kez izleniyor. İki arkadaş ormanda ilkel malzemelerden halı saha yaptı. Yapım açamasını takipçileriyle paylaşan fenomenler daha sonra arkadaşlarıyla birlikte maç yaptı.

Giriş Tarihi: 28.06.2022 16:05
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Para vermeden halı saha yaptılar! Tribünü ve VAR sistemi bile var

YouTube'da paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan videolar izleyenlerin keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Para vermeden halı saha yaptılar! Tribünü ve VAR sistemi bile var

İki arkadaş ormanda ilkel malzemelerden halı saha yaptı. Yapım açamasını takipçileriyle paylaşan fenomenler daha sonra arkadaşlarıyla birlikte maç yaptı.

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Para vermeden halı saha yaptılar! Tribünü ve VAR sistemi bile var

Sahanın tribünleri, reklam panoları ve VAR sistemi olması izleyenleri gülümsetti.

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Para vermeden halı saha yaptılar! Tribünü ve VAR sistemi bile var
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Para vermeden halı saha yaptılar! Tribünü ve VAR sistemi bile var