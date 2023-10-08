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Bunu tüketen demir gibi oluyor! B12 iğnesinden 100 kat etkili

SON DAKİKA | İnsan sağlığı son dönemde yaşanan Kovid-19 pandemisi nedeniyle alt üst oldu. Sağlık için ise D vitamini çok en önemli yer tutmakta. Öte yandan B12 vitamini vücudunuzda eksik ya da yetersiz olduğunda pek çok sağlık problemiyle karşı karşıya kalınmakta. B12 vitamini eksikliğini gidermek için takviye ürünler kullanabilirsiniz. Peki insanı çivi gibi yapan B12 vitamini hangi ürünlere yer almakta? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 08.10.2023 23:37 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 00:06
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Bunu tüketen demir gibi oluyor! B12 iğnesinden 100 kat etkili

B12 Vitamini, çeşitli vücut fonksiyonlarında çok önemli bir rol oynayan önemli bir besindir.

Kırmızı kan hücrelerinin üretimi, sağlıklı sinir sisteminin korunması ve DNA sentezi için gereklidir. Vücudumuz B12 vitaminini kendi başına üretemediği için onu diyet veya takviye yoluyla almak zorundayız.

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Bunu tüketen demir gibi oluyor! B12 iğnesinden 100 kat etkili

300 pg/mL'nin üzerindeki B12 vitamini düzeyleri normal kabul edilir. B12 vitamini düzeyinin 200 pg/mL'nin altında olması eksiklik olarak kabul edilir. B12 vitamini seviyeleri önemli ölçüde düştüğünde, B12 vitamini eksikliği olarak bilinen bir duruma yol açabilir. Bu eksiklik tedavi edilmezse ciddi sağlık sonuçları doğurabilir.

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Bunu tüketen demir gibi oluyor! B12 iğnesinden 100 kat etkili

YORGUNLUK VE HALSİZLİK

B12 vitamini eksikliğinin en yaygın ve erken belirtilerinden biri yorgunluk ve halsizliktir. Bunun nedeni, B12 vitamininin vücutta oksijen taşımaktan sorumlu olan kırmızı kan hücrelerinin üretiminde önemli bir rol oynamasıdır. Yeterli kırmızı kan hücresi olmadığında doku ve organlar yeterli oksijeni alamazlar, bu da yorgunluğa ve halsizliğe yol açar. B12 düzeyi düşük olan kişiler genellikle tam bir gece uykusundan sonra bile kendilerini yorgun, halsiz ve enerji eksikliği hissettiklerini anlatırlar.

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Bunu tüketen demir gibi oluyor! B12 iğnesinden 100 kat etkili

HAFIZA SORUNU

B12 Vitamini, beyin de dahil olmak üzere sağlıklı bir sinir sistemini korumak için gereklidir. Düşük B12 seviyeleri bilişsel işlevleri etkileyerek konsantrasyon güçlüğüne, hafıza sorunlarına ve zihinsel bulanıklığa neden olabilir.

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Bunu tüketen demir gibi oluyor! B12 iğnesinden 100 kat etkili

Ciddi vakalarda depresyon ve sinirlilik gibi duygudurum bozukluklarına bile neden olabilir. Bu bilişsel bozukluklar günlük yaşamı ve genel refahı etkileyebilir, bu da B12 eksikliğinin derhal giderilmesini çok önemli hale getirir.