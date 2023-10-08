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Bunu tüketen demir gibi oluyor! B12 iğnesinden 100 kat etkili
SON DAKİKA | İnsan sağlığı son dönemde yaşanan Kovid-19 pandemisi nedeniyle alt üst oldu. Sağlık için ise D vitamini çok en önemli yer tutmakta. Öte yandan B12 vitamini vücudunuzda eksik ya da yetersiz olduğunda pek çok sağlık problemiyle karşı karşıya kalınmakta. B12 vitamini eksikliğini gidermek için takviye ürünler kullanabilirsiniz. Peki insanı çivi gibi yapan B12 vitamini hangi ürünlere yer almakta? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 08.10.2023 23:37Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 00:06