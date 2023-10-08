Bunu tüketen demir gibi oluyor! B12 iğnesinden 100 kat etkili

YORGUNLUK VE HALSİZLİK

B12 vitamini eksikliğinin en yaygın ve erken belirtilerinden biri yorgunluk ve halsizliktir. Bunun nedeni, B12 vitamininin vücutta oksijen taşımaktan sorumlu olan kırmızı kan hücrelerinin üretiminde önemli bir rol oynamasıdır. Yeterli kırmızı kan hücresi olmadığında doku ve organlar yeterli oksijeni alamazlar, bu da yorgunluğa ve halsizliğe yol açar. B12 düzeyi düşük olan kişiler genellikle tam bir gece uykusundan sonra bile kendilerini yorgun, halsiz ve enerji eksikliği hissettiklerini anlatırlar.