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Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için alarm verildi: Kuvvetli geliyor | Bugün 9 Ekim Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Başta İstanbul olmak üzere birçok il yeni haftayı gök gürültülü sağanak yağışla karşıladı. Öte yandan 14 il için sarı kodlu uyarı da yapıldı. İşte 9 Ekim Pazartesi hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 09.10.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 10:17
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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için alarm verildi: Kuvvetli geliyor | Bugün 9 Ekim Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Öte yandan; 14 il için de sarı kodlu uyarı verildi. Peki bugün hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için alarm verildi: Kuvvetli geliyor | Bugün 9 Ekim Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz (Çorum hariç) ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Ardahan, Kars, Iğdır, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır'ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için alarm verildi: Kuvvetli geliyor | Bugün 9 Ekim Pazartesi hava nasıl olacak?

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için alarm verildi: Kuvvetli geliyor | Bugün 9 Ekim Pazartesi hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için alarm verildi: Kuvvetli geliyor | Bugün 9 Ekim Pazartesi hava nasıl olacak?

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.