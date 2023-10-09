09 Ekim 2023, Pazartesi
Meteoroloji'den 14 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için alarm verildi: Kuvvetli geliyor | Bugün 9 Ekim Pazartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Başta İstanbul olmak üzere birçok il yeni haftayı gök gürültülü sağanak yağışla karşıladı. Öte yandan 14 il için sarı kodlu uyarı da yapıldı. İşte 9 Ekim Pazartesi hava durumu tahminleri...
Giriş Tarihi: 09.10.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 10:17
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