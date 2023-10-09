Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için alarm verildi: Kuvvetli geliyor | Bugün 9 Ekim Pazartesi hava nasıl olacak?

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.