Bunalıma giren buzağısını gezintiye çıkardı: Morali bozuk ama idare edecek

"MORALİ BOZUK AMA İDARE EDECEK"

Aydın Koçyiğit, gezdirip stres attığını söyleyerek, "Strese ve bunalıma girdi. Onları da gezdirmek zorunda kalıyoruz. Sızır Şelalesine götürdüm, çat yaylasına götürdüm. Gezdirdim stres attı biraz. Yine morali bozuk ama idare edecek. Benim canım bu. Bunlar bizim canımız ciğerimiz. Bundan başkasını sevmem" dedi.