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Bunalıma giren buzağısını gezintiye çıkardı: Morali bozuk ama idare edecek

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan hayvan sever bunalıma giren buzağısını arabaya bindirerek tur attırdı, o anlar 19 yıl önce yaşanan dana Ferhat'ı akıllara getirdi. Aydın Koçyiğit, gezdirip stres attığını söyleyerek, "Sızır Şelalesine götürdüm, çat yaylasına götürdüm. Gezdirdim stres attı biraz. Yine morali bozuk ama idare edecek." dedi.

Giriş Tarihi: 18.08.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 09:53
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Bunalıma giren buzağısını gezintiye çıkardı: Morali bozuk ama idare edecek

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Aydın Koçyiğit, ahırda yem yemeyen ve bunalıma girdiğini düşündüğü buzağısını gezdirmek istedi. Kolları sıvayan Koçyiğit'in aklına buzağısını aracına bindirip tur attırmak geldi. Koçyiğit, aracının arka koltuğuna bindirdiği buzağıyla şehir turu attı. Sızır Şelalesi ve çat yaylarına giden Koçyiğit, o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Bu durum akıllara 19 yıl önce araca bindirilen Dana Ferhat'ı akıllara getirdi.

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Bunalıma giren buzağısını gezintiye çıkardı: Morali bozuk ama idare edecek

"MORALİ BOZUK AMA İDARE EDECEK"
Aydın Koçyiğit, gezdirip stres attığını söyleyerek, "Strese ve bunalıma girdi. Onları da gezdirmek zorunda kalıyoruz. Sızır Şelalesine götürdüm, çat yaylasına götürdüm. Gezdirdim stres attı biraz. Yine morali bozuk ama idare edecek. Benim canım bu. Bunlar bizim canımız ciğerimiz. Bundan başkasını sevmem" dedi.

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Bunalıma giren buzağısını gezintiye çıkardı: Morali bozuk ama idare edecek

AHIRA GİRİNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI! OĞLAK GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ! ALNININ ORTASINDA…

Gökmusa köyünde hayvancılık yapan 40 yaşındaki Ahmet Kartal, 2 gün önce akşam saatlerinde hayvanlarına bakmaya gittiğinde yeni bir oğlağın doğduğunu fark etti.

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Bunalıma giren buzağısını gezintiye çıkardı: Morali bozuk ama idare edecek

Kartal, oğlağın gözlerinin alnının ortasında bulunduğu görünce şaşırdı.

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Bunalıma giren buzağısını gezintiye çıkardı: Morali bozuk ama idare edecek

Ahmet Kartal, gazetecilere, yaklaşık 25 yıldan bu yana hayvancılıkla uğraştığını, ilk defa böyle ilginç bir durumla karşılaştığını belirtti.