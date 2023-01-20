HaberlerGaleriBUGÜNKÜ CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Diyanet 20 Ocak Cuma Hutbesi konusu ne? "ALLAH’IM! ÜÇ AYLARI BİZE BEREKETLİ KIL" İstanbul, İzmir, Bursa Cuma Vakitleri
BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Diyanet 20 Ocak Cuma Hutbesi konusu ne? "ALLAH’IM! ÜÇ AYLARI BİZE BEREKETLİ KIL" İstanbul, İzmir, Bursa Cuma Vakitleri
Bugünkü Cuma Hutbesi konusu araştırılmaya başlandı. 20 Ocak Cuma günkü Cuma Hutbesinde üç aylara girmeye sayılı günler kala bu mübarek günlerin önemi anlatıldı. Hasretle yolunu beklediğimiz rahmet günleri Recep, Şaban ve Ramazan aylarına önümüzdeki pazartesi günü girilmiş olunacak. İşte Bugün Cuma Hutbesi tam metni, PDF...