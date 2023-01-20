20 Ocak 2023, Cuma
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Haberler Galeri BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Diyanet 20 Ocak Cuma Hutbesi konusu ne? "ALLAH’IM! ÜÇ AYLARI BİZE BEREKETLİ KIL" İstanbul, İzmir, Bursa Cuma Vakitleri

BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Diyanet 20 Ocak Cuma Hutbesi konusu ne? "ALLAH’IM! ÜÇ AYLARI BİZE BEREKETLİ KIL" İstanbul, İzmir, Bursa Cuma Vakitleri

Bugünkü Cuma Hutbesi konusu araştırılmaya başlandı. 20 Ocak Cuma günkü Cuma Hutbesinde üç aylara girmeye sayılı günler kala bu mübarek günlerin önemi anlatıldı. Hasretle yolunu beklediğimiz rahmet günleri Recep, Şaban ve Ramazan aylarına önümüzdeki pazartesi günü girilmiş olunacak. İşte Bugün Cuma Hutbesi tam metni, PDF...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 09:55
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BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Diyanet 20 Ocak Cuma Hutbesi konusu ne? ALLAH’IM! ÜÇ AYLARI BİZE BEREKETLİ KIL İstanbul, İzmir, Bursa Cuma Vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 20 Ocak 2023 tarihli Cuma Hutbesini internet adresi üzerinden erişime açtı. Her Cuma günü Allah (c.c)'ın hoşnutluğunu kazanmak için Müslümanlar Cuma namazında bir araya gelmektedir. Bu hafta rahmet ayları olan 3 ayları konu edinen Cuma Hutbesinin başlığı "Allah'ım! Üç Ayları Bize Bereketli Kıl" olarak belirlenmiştir. Peki İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa Cuma vakitleri saat kaçta?

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BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Diyanet 20 Ocak Cuma Hutbesi konusu ne? ALLAH’IM! ÜÇ AYLARI BİZE BEREKETLİ KIL İstanbul, İzmir, Bursa Cuma Vakitleri

20 OCAK 2023 CUMA HUTBESİ TAM METNİ

ALLAH'IM! ÜÇ AYLARI BİZE BEREKETLİ KIL

Muhterem Müslümanlar!

Hasretle yolunu beklediğimiz rahmet ve mağfiret iklimi üç aylar manevi hayatımızı yeniden kuşatmak üzere. Önümüzdeki pazartesi günü Ramazan-ı şerifin müjdecisi Recep ayına kavuşacağız inşallah. Bizleri bu mübarek mevsime ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Bu ayları nasıl değerlendireceğimizi öğreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salât ve selam olsun.

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BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Diyanet 20 Ocak Cuma Hutbesi konusu ne? ALLAH’IM! ÜÇ AYLARI BİZE BEREKETLİ KIL İstanbul, İzmir, Bursa Cuma Vakitleri

Aziz Müminler!

Üç aylar, Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve mağfiretinin üzerimize bol bol indiği vakitlerdir. Huzur ve sükûnun kalpleri daha fazla kuşattığı zamanlardır. Bereket kapılarının ardına kadar açıldığı anlardır.

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BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Diyanet 20 Ocak Cuma Hutbesi konusu ne? ALLAH’IM! ÜÇ AYLARI BİZE BEREKETLİ KIL İstanbul, İzmir, Bursa Cuma Vakitleri

Üç aylar, yaratılış gayemizi yeniden tefekkür etme, sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlama, takva şuurumuzu yani kulluk bilincimizi pekiştirme aylarıdır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: م ْح ِس نوَن ۪ذي َن ه ْم َ ۪ذي َن ا تََقْوا َوال َ َ َمَع ال ا ّلل ٰ َنِ ا" Allah, takva ile hareket eden ve iyilik yapanlarla beraberdir."1

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BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Diyanet 20 Ocak Cuma Hutbesi konusu ne? ALLAH’IM! ÜÇ AYLARI BİZE BEREKETLİ KIL İstanbul, İzmir, Bursa Cuma Vakitleri

O halde kendimize, çevremize ve Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bilincinde olalım. İyi bir Müslüman olmak için çaba gösterelim.