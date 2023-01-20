BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Diyanet 20 Ocak Cuma Hutbesi konusu ne? "ALLAH’IM! ÜÇ AYLARI BİZE BEREKETLİ KIL" İstanbul, İzmir, Bursa Cuma Vakitleri

20 OCAK 2023 CUMA HUTBESİ TAM METNİ

ALLAH'IM! ÜÇ AYLARI BİZE BEREKETLİ KIL

Muhterem Müslümanlar!

Hasretle yolunu beklediğimiz rahmet ve mağfiret iklimi üç aylar manevi hayatımızı yeniden kuşatmak üzere. Önümüzdeki pazartesi günü Ramazan-ı şerifin müjdecisi Recep ayına kavuşacağız inşallah. Bizleri bu mübarek mevsime ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Bu ayları nasıl değerlendireceğimizi öğreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salât ve selam olsun.