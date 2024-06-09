09 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Haziran Pazar YKS günü İETT, Metrobüs, Marmaray, Metro ulaşım bedava mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde adaylar ve aileleri, sınav merkezlerine ulaşım konusunda bilgi arayışına geçti. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde toplu taşımanın sınav günü ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Hafta sonu sınav gününde metro, metrobüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı yoğun bir şekilde soruluyor. Toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun cevabıyla ilgili detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 07:14
  • 1
  • 6
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Haziran Pazar YKS günü İETT, Metrobüs, Marmaray, Metro ulaşım bedava mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) günü yaklaşırken, adaylar ve aileleri toplu taşıma ücretsizliği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek sınav gününde, metro, metrobüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağına ilişkin sorular gündemde. Peki, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları için YKS sınav günü toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Adaylar ve ailelerinin merak ettiği bu konuyla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

  • 2
  • 6
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Haziran Pazar YKS günü İETT, Metrobüs, Marmaray, Metro ulaşım bedava mı?

YKS'de Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak mı?

8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS maratonu için geri sayım sürerken, sınav merkezlerine ulaşım da adayların gündeminde önemli yer tutuyor. Özellikle toplu taşımayı tercih edecek olan adaylar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ücretsiz ulaşım imkanı olup olmadığını merak ediyor.

  • 3
  • 6
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Haziran Pazar YKS günü İETT, Metrobüs, Marmaray, Metro ulaşım bedava mı?

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehirde, sınav günü belirli saatler arasında toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor.

  • 4
  • 6
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Haziran Pazar YKS günü İETT, Metrobüs, Marmaray, Metro ulaşım bedava mı?

Geçtiğimiz yıllarda genellikle sınavdan 2 saat önce ve sınavdan 2 saat sonrasına kadar ücretsiz toplu taşıma uygulaması yapılıyordu. Ancak bu yıl için henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

  • 5
  • 6
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Haziran Pazar YKS günü İETT, Metrobüs, Marmaray, Metro ulaşım bedava mı?

YKS 2024 Sınav Takvimi:

TYT: 8 Haziran Cumartesi, 10.15
AYT: 9 Haziran Pazar, 10.15
YDT: 9 Haziran Pazar, 15.45