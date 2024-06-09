Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Haziran Pazar YKS günü İETT, Metrobüs, Marmaray, Metro ulaşım bedava mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde adaylar ve aileleri, sınav merkezlerine ulaşım konusunda bilgi arayışına geçti. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde toplu taşımanın sınav günü ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Hafta sonu sınav gününde metro, metrobüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı yoğun bir şekilde soruluyor. Toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun cevabıyla ilgili detaylar haberimizde...