Bugün okullar var mı, yok mu? 18 Şubat Salı hangi illerde okullar tatil edildi? Kastamonu, Sinop...
Türkiye, yarından itibaren soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklıklar 8-12 derece düşerken, İstanbul ve Ankara'da kar bekleniyor. Peki 18 Şubat'ta okullar tatil mi? İşte valiliklerin açıklamaları ve kar tatili ilan edilen iller...
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler, "Bugün okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Son tahminlere göre, salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede düşmesi ve yurt genelinde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Peki 18 Şubat'ta hangi illerde kar tatili var?
Sinop ve Kastamonu'da Kar Engeli: Taşımalı Eğitime Ara Verildi
Kış şartlarının etkisini artırdığı Sinop ve Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi. Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalara göre, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ve kamu görevlisi engelliler ile hamileler için idari izin kararı alındı.
Sinop'ta Taşımalı Eğitime Kar Engeli
Sinop'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 18 Şubat Salı günü ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının devam edeceği belirtilirken, bu nedenle önleyici tedbir olarak taşımalı eğitim sistemindeki öğrencilere tatil kararı alındığı duyuruldu.
Ayrıca, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacakları bildirildi.
Kastamonu'da 3 İlçede Tüm Okullar Tatil Edildi
Kastamonu'da da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde taşımalı eğitime ara verilirken, üç ilçede ise tüm okullar tatil edildi.
Kaymakamlıklardan yapılan duyurulara göre, Küre, Doğanyurt ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumları bir gün süreyle tatil edildi. Bunun yanı sıra İnebolu, Ağlı, Abana, Bozkurt, Devrekani, Şenpazar, Çatalzeytin ve Seydiler ilçelerinde sadece taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı.