Bugün okullar var mı, yok mu? 18 Şubat Salı hangi illerde okullar tatil edildi? Kastamonu, Sinop...

Sinop'ta Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Sinop'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 18 Şubat Salı günü ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının devam edeceği belirtilirken, bu nedenle önleyici tedbir olarak taşımalı eğitim sistemindeki öğrencilere tatil kararı alındığı duyuruldu.

Ayrıca, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacakları bildirildi.