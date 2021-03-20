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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bugün kandil mi? Berat Kandili ne zaman? 2021 Berat Kandili ayın kaçında, hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi? Berat Kandili ne zaman? 2021 Berat Kandili ayın kaçında, hangi gün idrak edilecek? Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili'nin bu sene hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Berat kelimesi, günahlardan arınma, temize çıkma ve rahmete nail olma anlamlara geliyor. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımların ardından 'bugün kandil mi?' sorguları arttı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün kandil mi? Berat Kandili ne zaman? 2021 Berat Kandili ayın kaçında, hangi gün idrak edilecek? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 20.03.2021 12:12
Berat Kandili ne zaman? Üç ayların tam ortasında yer alan Beran gecesi, Yüce Allah'ın günahları bağışladığı bir gecedir. Berat Gecesi vesika, belge, beri olmak, uzak olmak anlamları taşır. Berat, 'beri olmak, uzaklaşmak' demektir. Müslümanlar bu gecede bol bol dua edip günahlarına af diliyorlar. Peki, bugün kandil mi? Berat Kandili ne zaman? 2021 Berat Kandili ayın kaçında, hangi gün idrak edilecek? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü dualarla idrak edilecek.
2021 RAMAZAN NE ZAMAN?
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." BERAT GECESİ NE OLDU?
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;
PEYGAMBERİMİZİN BU GECE OKUDUĞU O DUA - VİDEO