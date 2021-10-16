16 Ekim 2021, Cumartesi
Bugün kandil mi? 16 Ekim Mevlid Kandili bugün mü? 2021 Diyanet takvimi Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?
Bugün kandil mi? Rebiülevvel ayının 17'inci gecesi idrak edilen Mevlid Kandili huşu içinde karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile birlikte Mevlid Kandili'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiği belli oldu. Yılın son kandilini idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar, bu mübarek gecenin tarihini araştırıyor. Peki, bugün kandil mi? 16 Ekim Mevlid Kandili bugün mü? 2021 Diyanet takvimi Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 16.10.2021 11:37
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