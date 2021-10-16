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Bugün kandil mi? 16 Ekim Mevlid Kandili bugün mü? 2021 Diyanet takvimi Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

Bugün kandil mi? Rebiülevvel ayının 17'inci gecesi idrak edilen Mevlid Kandili huşu içinde karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile birlikte Mevlid Kandili'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiği belli oldu. Yılın son kandilini idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar, bu mübarek gecenin tarihini araştırıyor. Peki, bugün kandil mi? 16 Ekim Mevlid Kandili bugün mü? 2021 Diyanet takvimi Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.10.2021 11:37
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Bugün kandil mi? 16 Ekim Mevlid Kandili bugün mü? 2021 Diyanet takvimi Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

Bugün kandil mi? 16 Ekim Mevlid Kandili bugün mü? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12'nci gecesi idrak edilecek. Sosyal medyada kandil mesajı paylaşımlarının yapılması sonrası 'Bugün kandil mi?' sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, bugün kandil mi? 16 Ekim Mevlid Kandili bugün mü? 2021 Diyanet takvimi Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün kandil mi? 16 Ekim Mevlid Kandili bugün mü? 2021 Diyanet takvimi Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2021 Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar'ı 18 Ekim Pazartesi'ye bağlayan gece idrak edilecek.

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Bugün kandil mi? 16 Ekim Mevlid Kandili bugün mü? 2021 Diyanet takvimi Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

MEVLİD KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ

Geçtiğimiz yıllarda Diyanet'ten yapılan Mevlid Kandili paylaşımı şöyleydi; O, Yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği son peygamber ve bütün insanlığın rehberidir. Ahlaki değerleri ve erdemleri kaybeden insanlık, onun gelişiyle tekrar hak, hukuk, merhamet, güzel ahlak gibi değerlerle buluşmuştur.

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Bugün kandil mi? 16 Ekim Mevlid Kandili bugün mü? 2021 Diyanet takvimi Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

Cehaletin, zulmün hâkim olduğu, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir çağ, onun gelişiyle, ilmin, adaletin, şefkatin aydınlığında, asr-ı saadete dönüşmüştür. Cahiliye girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar; onun peşinden giderek, kardeşliğin, ahde vefanın, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuşlardır.

Onun gelişiyle, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük inkişafı ve dönüşümü yaşanmıştır.

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Bugün kandil mi? 16 Ekim Mevlid Kandili bugün mü? 2021 Diyanet takvimi Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

Rabbimiz onu bizlere, "şahit, müjdeleyici, uyarıcı" ve "dosdoğru yol üzere gönderilmiş bir elçi" olarak tanıtmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e göre, Peygamber Efendimizi sevmek Allah'a itaatin ölçüsüdür ve o, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya iman edenler ve Allah'ı çokça zikredenler için en güzel örnektir.

Bilinmelidir ki, Hz. Peygamber'in sünneti, Kur'an'ın hayata dönüşmüş şeklidir. Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci temel kaynağıdır. Dolayısıyla onu göz ardı ederek İslam'ın anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir.